Cruijff krijgt flinke kritiek: "Zij zitten er voor spek en bonen"

Jordi Cruijff krijgt in een uitgebreid artikel van Het Parool stevige kritiek op zijn manier van werken binnen Ajax. Volgens de krant voert de technisch directeur een grotendeels zelfstandige koers, waarbij verschillende afdelingen van de club nauwelijks worden betrokken en de focus volledig op de korte termijn ligt.

Als voorbeeld noemt Het Parool de veranderingen op sportcomplex De Toekomst. Waar de directie onder Alex Kroes en Marijn Beuker gebruikmaakte van een gezamenlijke flexwerkplek, is die situatie na de komst van Cruijff volledig veranderd. "De schaarse inkijk in de ruimte werd verder afgeplakt en het naambordje bij de deur is vervangen. In plaats van 'directie' staat er nu 'Jordi Cruijff'", schrijft de krant. Volgens Het Parool illustreert dat de solistische werkwijze van de technisch directeur.

De krant stelt daarnaast dat Cruijff zich binnen de organisatie vooral omringt met zijn vaste vertrouwelingen. "De technisch directeur werkt vooral samen met zijn vertrouweling Lara, de hoofdscout die hem ook bij eerdere clubs vergezelde. Cruijff heeft zich de afgelopen maanden grotendeels afgesloten van de bestaande organisatie van de club. De scoutingsafdeling van Ajax zit er sindsdien voor spek en bonen bij."