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Ajax bestuur & beleid

Cruijff krijgt flinke kritiek: "Zij zitten er voor spek en bonen"

Amber
bron: Het Parool
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff krijgt in een uitgebreid artikel van Het Parool stevige kritiek op zijn manier van werken binnen Ajax. Volgens de krant voert de technisch directeur een grotendeels zelfstandige koers, waarbij verschillende afdelingen van de club nauwelijks worden betrokken en de focus volledig op de korte termijn ligt.

Als voorbeeld noemt Het Parool de veranderingen op sportcomplex De Toekomst. Waar de directie onder Alex Kroes en Marijn Beuker gebruikmaakte van een gezamenlijke flexwerkplek, is die situatie na de komst van Cruijff volledig veranderd. "De schaarse inkijk in de ruimte werd verder afgeplakt en het naambordje bij de deur is vervangen. In plaats van 'directie' staat er nu 'Jordi Cruijff'", schrijft de krant. Volgens Het Parool illustreert dat de solistische werkwijze van de technisch directeur.

De krant stelt daarnaast dat Cruijff zich binnen de organisatie vooral omringt met zijn vaste vertrouwelingen. "De technisch directeur werkt vooral samen met zijn vertrouweling Lara, de hoofdscout die hem ook bij eerdere clubs vergezelde. Cruijff heeft zich de afgelopen maanden grotendeels afgesloten van de bestaande organisatie van de club. De scoutingsafdeling van Ajax zit er sindsdien voor spek en bonen bij."

Volgens Het Parool beperkt die werkwijze zich niet alleen tot de scouting. "Ook andere geledingen binnen de club laat Cruijff links liggen", schrijft de krant. "Grote dossiers als de verbetering van het topsportklimaat of het bijspijkeren van de fysieke staat van de verschillende selecties wil hij oplossen met de aanstelling van zijn eigen mensen bij Ajax 1 en Jong Ajax. Aan hervormingen of aanpassingen binnen de jeugdopleiding besteedt hij tot dusverre geen aandacht."

Daarmee zou Cruijff zich volgens de krant vrijwel uitsluitend richten op de huidige selectie, terwijl structurele veranderingen uitblijven. "Dat kan veranderen door het vertrek van Beuker, dat deze week werd geformaliseerd, maar Cruijff is nog geen moment bezig geweest met verbeteringen voor Ajax op de langere termijn", besluit Het Parool.

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