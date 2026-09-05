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Cruijff krijgt kritiek: "Dan heb je je werk niet goed gedaan"

Rik Engelbertink
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Technisch directeur Jordi Cruijff heeft een dag na het sluiten van de transfermarkt in een groot interview zijn visie op het transferbeleid bij Ajax uitgelegd. Anco Jansen kan met veel van wat Cruijff heeft gezegd wel wat, maar hij heeft ook vraagtekens. 

"Wat hij zei over huur met een optie tot koop, daar kan ik heel goed inkomen. Maar wat hij zei over transfervrije spelers die een meerjarig contract tekenen en vervolgens eventueel voor een afkoopsom kunnen vertrekken, daar volg ik hem niet helemaal in", zegt Jansen bij Voetbalpraat van ESPN. "Je haalt nooit een speler om hem vervolgens een afkoopsom te geven. Dat betekent dat je het werk zelf niet goed hebt gedaan".

Jansen is echter wel onder de indruk van de selectie die Cruijff neer heeft gezet. "Hij heeft uiteindelijk goed werk geleverd. Als je ziet wat er allemaal is binnengekomen en je hebt daarnaast nog zo’n goede balans qua euro’s, dan ben ik daar wel van onder de indruk."

Cruijff liet soms ook weinig doorschemeren, zoals bij de transfer van Julian Brandt. "De lijntjes zijn wel heel kort gehouden, dat is een goed teken", constateert Karim El Ahmadi. "Er zijn spelers gekomen met wie ze de kans hebben om kampioen te worden. Alleen heb je weinig tot geen restwaarde. Dat is wel een dingetje. Voor de jonge spelers wordt het bovendien lastig om iedere week te spelen."

Het verhaal dat Ajax veel aantrekkingskracht heeft, is volgens El Ahmadi wel iets aangedikt. "Natuurlijk is het geweldig als je bij Ajax kunt spelen. Het is een club met een fantastische historie. Maar ik geloof dat veel spelers zijn gekomen omdat ze het verhaal te horen hebben gekregen dat er nog meer goede spelers aangetrokken zouden worden. We moeten ook eerlijk zijn: er is wel wat geld ingegooid.”

Voor Sofyan Amrabat is dat echter niet zo, meent El Ahmadi. "Ik heb het gevoel dat hij echt voor Ajax heeft gekozen. Hij heeft aanbiedingen uit Spanje en het Midden-Oosten naast zich neergelegd voor Ajax. Bij Fenerbahçe verdiende hij bovendien meer.”

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