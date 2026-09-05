Cruijff krijgt kritiek: "Dan heb je je werk niet goed gedaan"

Technisch directeur Jordi Cruijff heeft een dag na het sluiten van de transfermarkt in een groot interview zijn visie op het transferbeleid bij Ajax uitgelegd. Anco Jansen kan met veel van wat Cruijff heeft gezegd wel wat, maar hij heeft ook vraagtekens.

"Wat hij zei over huur met een optie tot koop, daar kan ik heel goed inkomen. Maar wat hij zei over transfervrije spelers die een meerjarig contract tekenen en vervolgens eventueel voor een afkoopsom kunnen vertrekken, daar volg ik hem niet helemaal in", zegt Jansen bij Voetbalpraat van ESPN. "Je haalt nooit een speler om hem vervolgens een afkoopsom te geven. Dat betekent dat je het werk zelf niet goed hebt gedaan". Jansen is echter wel onder de indruk van de selectie die Cruijff neer heeft gezet. "Hij heeft uiteindelijk goed werk geleverd. Als je ziet wat er allemaal is binnengekomen en je hebt daarnaast nog zo’n goede balans qua euro’s, dan ben ik daar wel van onder de indruk."