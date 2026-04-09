Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"

Ajax staat na 29 competitiewedstrijden op een teleurstellende vijfde plek in de Eredivisie. Job van Kempen maakt zich zorgen om de club uit Amsterdam en is blij dat Steven Berghuis zich durfde uit te spreken na de nederlaag tegen FC Twente.

"Ik moet Steven Berghuis een compliment maken", vertelt hij in de podcast Branie van Het Parool. "Ik vind het goed dat hij zijn mening deelt met de buitenwereld. Hij zegt ook gewoon voor die 50.000 mensen in het stadion dat het gewoon slecht was. In dit stadium wil hij geen clichéverhaal ophangen, maar gewoon de vinger op de zere plek leggen en dat kan ik waarderen", aldus Van Kempen.

"Er is geen rode draad en helemaal toen Francesco Farioli vertrok en John Heitinga het roer radicaal omgooide", vervolgt hij kritisch. "Ik vroeg Berghuis: jullie speelden verdedigend en gaan ineens volop aanvallen; je maakt jezelf veel kwetsbaarder. En toen reageerde hij: 'Niet als je de goede spelers hebt'. Hij haalt het dus weg bij de speelstijl en wijt het aan de technische koers en het aankoopbeleid", constateert Van Kempen, die de analyse van de routinier wel snapt.