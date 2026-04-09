Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Ajax staat na 29 competitiewedstrijden op een teleurstellende vijfde plek in de Eredivisie. Job van Kempen maakt zich zorgen om de club uit Amsterdam en is blij dat Steven Berghuis zich durfde uit te spreken na de nederlaag tegen FC Twente.
"Ik moet Steven Berghuis een compliment maken", vertelt hij in de podcast Branie van Het Parool. "Ik vind het goed dat hij zijn mening deelt met de buitenwereld. Hij zegt ook gewoon voor die 50.000 mensen in het stadion dat het gewoon slecht was. In dit stadium wil hij geen clichéverhaal ophangen, maar gewoon de vinger op de zere plek leggen en dat kan ik waarderen", aldus Van Kempen.
"Er is geen rode draad en helemaal toen Francesco Farioli vertrok en John Heitinga het roer radicaal omgooide", vervolgt hij kritisch. "Ik vroeg Berghuis: jullie speelden verdedigend en gaan ineens volop aanvallen; je maakt jezelf veel kwetsbaarder. En toen reageerde hij: 'Niet als je de goede spelers hebt'. Hij haalt het dus weg bij de speelstijl en wijt het aan de technische koers en het aankoopbeleid", constateert Van Kempen, die de analyse van de routinier wel snapt.
"Na Overmars is Ajax helemaal ingestort. Het is een grote ramp. Dat technische beleid is niets meer; alleen onder Farioli was er een duidelijke aanpak". blikt hij terug. "Dat is ook het enige seizoen dat Ajax het hele seizoen afmaakte met dezelfde trainer. Dat gebeurde in de andere seizoenen na Overmars niet. De club is zo politiek verdeeld, waardoor ze zich constant in de voet schieten", aldus Van Kempen.
"Er worden verkeerde keuzes gemaakt en dat manifesteert zich in nog grotere problemen. Dit seizoen werkt niet en dat is sneu en doet pijn bij alle supporters", beseft hij. "Ik ben benieuwd hoe het onder Jordi gaat zijn, want hij heeft het nog nooit gedaan als technisch directeur bij een grote club zoals Ajax. Het zou wel kunnen, maar dan moet hij wel als eerste een goede trainer aanstellen; dat is het belangrijkste", besluit Van Kempen realistisch.
