Cruijff wilde Amrabat al eerder halen: "Ze wilden mij graag hebben"
Sofyan Amrabat heeft uitleg gegeven over waarom hij deze zomer de overstap naar Ajax heeft gemaakt. De Marokkaanse middenvelder verraste velen met zijn overstap naar Amsterdam.
In een interview met Voetbal International legt hij uit dat de rol van technisch directeur Jordi Cruijff in de gesprekken groot is geweest. "Het eerste gesprek met Jordi Cruijff was al in april, dat was gewoon heel fijn en leuk", antwoordt Amrabat. "Hij vertelde wat zijn plannen waren, dat hij een aantal topspelers wilde gaan halen."
"Dan moet je natuurlijk afwachten of dat ook gaat lukken, want je bent altijd afhankelijk, maar hij heeft het allemaal waargemaakt", zegt Amrabat, die Cruijff al kende omdat hij hem ooit naar FC Barcelona wilde halen. "Ze wilden mij graag hebben en ik wilde op dat moment natuurlijk ook heel graag die stap maken", vertelt de middenvelder.
"Helaas gaat het leven niet altijd zoals je wil. Maar van daaruit had ik dus al contact met Jordi, heel fijn contact. Dus toen hij me belde voor Ajax, was het alsof we beste vrienden waren, haha!", zegt Amrabat, die meent dat Cruijff de reden is van het transfersucces van Ajax. "Ik denk dat als er een andere technisch directeur was geweest, niet al deze spelers waren gekomen", stelt Amrabat. "Natuurlijk is Ajax gewoon een fantastische club, honderd procent zeker. Maar het totaalplaatje moet wel kloppen."
Marcos Leonardo krijgt steun na 'rampstart': "Is niet voor niets"
Directeur Feyenoord: "Geen gek idee om Ajax eerste te laten zijn"
'Kroes heeft meesterdeal gesloten bij verkoop van Chuba Akpom'
Cruijff wilde Amrabat al eerder halen: "Ze wilden mij graag hebben"
Nijstad op de bank bij Jong Oranje: "Een Ajax-reserve speelt wel"
Woerts ontkracht Ajax-gerucht: "Allemaal geroddel, niets van waar"
Eenhoorn blijft kritisch op Ajax: "Zij kregen toen de hele pot"
Van der Vaart breekt stilte na VI-exit Polman: "Is helemaal oké"
Eredivisieclubs azen op Arsenal-talent: "Vergelijkbaar met Ziyech"
Peter Bosz legt druk ook bij Ajax: "Dat moeten ze nog bewijzen"
Fransen na Godts-transfer: "Eredivisie is tweederangscompetitie"
Van der Vaart doet bekentenis over Rotterdam: "Voel me hier thuis"
Sulejmani hoopt op terugkeer naar Ajax: "Komt er maar niet van"
Kritiek op Ajax-goalie neemt toe: "Allesbehalve een zekere indruk"
"Dit was echt het beste Ajax dat ik in al die jaren heb gezien"
Youri Mulder vol lof: "De beste speler met wie ik heb gespeeld"
Sneijder: "Nu hij trainer is, neemt hij niet meer op als ik bel"
Tadic onder de indruk van Oranje: "Nederland is een grootmacht"
Interlandvoetbal compleet op de schop? "Dit is de enige manier"
Gloukh betrokken bij opstootje na beladen duel met Ierland (video)
Kraay waarschuwt Oranje: "Te veel Eredivisie-spelers is riskant"
Mika Godts reageert op Franse kritiek: "Ik voel geen druk"
Noa Lang bevestigt Eredivisie-interesse: "Het was wel concreet"
Willem van Hanegem wijst op oud-Ajacied: "En dat is geen grap"
Miralem Sulejmani koos bewust voor Ajax: "Chelsea meldde zich..."
Oranje boekt nipte overwinning op Servië en is nieuwe koploper
F-Side viert vijftig jaar met vuurwerk op iconische Ajax-plekken
Kraay pleit voor oud-Ajacied in Oranje: "Beter dan Van de Ven"
Xavi grijpt in bij Oranje: Jurriën Timber ontbreekt tegen Servië
Louis van Gaal wilde PSV-icoon naar Ajax halen: "Een groot compliment"