Cruijff wilde Amrabat al eerder halen: "Ze wilden mij graag hebben"

In een interview met Voetbal International legt hij uit dat de rol van technisch directeur Jordi Cruijff in de gesprekken groot is geweest. "Het eerste gesprek met Jordi Cruijff was al in april, dat was gewoon heel fijn en leuk", antwoordt Amrabat. "Hij vertelde wat zijn plannen waren, dat hij een aantal topspelers wilde gaan halen."

"Dan moet je natuurlijk afwachten of dat ook gaat lukken, want je bent altijd afhankelijk, maar hij heeft het allemaal waargemaakt", zegt Amrabat, die Cruijff al kende omdat hij hem ooit naar FC Barcelona wilde halen. "Ze wilden mij graag hebben en ik wilde op dat moment natuurlijk ook heel graag die stap maken", vertelt de middenvelder.