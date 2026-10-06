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Cruijff wilde Amrabat al eerder halen: "Ze wilden mij graag hebben"

Rik Engelbertink
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Sofyan Amrabat heeft uitleg gegeven over waarom hij deze zomer de overstap naar Ajax heeft gemaakt. De Marokkaanse middenvelder verraste velen met zijn overstap naar Amsterdam.

In een interview met Voetbal International legt hij uit dat de rol van technisch directeur Jordi Cruijff in de gesprekken groot is geweest. "Het eerste gesprek met Jordi Cruijff was al in april, dat was gewoon heel fijn en leuk", antwoordt Amrabat. "Hij vertelde wat zijn plannen waren, dat hij een aantal topspelers wilde gaan halen."

"Dan moet je natuurlijk afwachten of dat ook gaat lukken, want je bent altijd afhankelijk, maar hij heeft het allemaal waargemaakt", zegt Amrabat, die Cruijff al kende omdat hij hem ooit naar FC Barcelona wilde halen. "Ze wilden mij graag hebben en ik wilde op dat moment natuurlijk ook heel graag die stap maken", vertelt de middenvelder. 

"Helaas gaat het leven niet altijd zoals je wil. Maar van daaruit had ik dus al contact met Jordi, heel fijn contact. Dus toen hij me belde voor Ajax, was het alsof we beste vrienden waren, haha!", zegt Amrabat, die meent dat Cruijff de reden is van het transfersucces van Ajax. "Ik denk dat als er een andere technisch directeur was geweest, niet al deze spelers waren gekomen", stelt Amrabat. "Natuurlijk is Ajax gewoon een fantastische club, honderd procent zeker. Maar het totaalplaatje moet wel kloppen."

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