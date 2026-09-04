Cruijff legt Ajax-project uit: "Maandag landen, dinsdag staan"

Jordi Cruijff heeft uitgelegd wat hij precies bedoelt met het project dat hij deze zomer bij Ajax heeft neergezet. Nieuwe spelers als Julian Brandt, Marc ter Stegen en Nordin Amrabat vertelden bij hun presentatie allemaal dat Cruijff hen wist te overtuigen van de plannen in Amsterdam. Volgens de technisch directeur draait dat vooral om spelers die direct het verschil kunnen maken.

Cruijff benadrukt bij ESPN dat ervaren spelers weinig hebben aan een verhaal dat pas over enkele jaren resultaat moet opleveren. "Je kan spelers van dertig uitleggen dat we een project bouwen over drie jaar, dat is een mooi verhaal. Maar spelers willen er gelijk staan. Die willen gelijk een topprestatie leveren." Dat sluit precies aan bij het profiel waar Ajax deze zomer naar zocht. Cruijff wilde spelers binnenhalen die nauwelijks aanpassingstijd nodig hebben en gewend zijn aan grote druk. "Maandag landen, dinsdag staan. Spelers die al hebben bewezen dat ze tegen de druk kunnen, die gewend zijn om in stadions van 80 of 100 duizend man te spelen."