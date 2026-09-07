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Cruijff lovend over wisselspeler van Ajax: "Niemand ziet dat"

Gijs Kila
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff heeft lovende woorden over voor Maarten Paes. De doelman begon bij Ajax als eerste keeper, maar moest na de komst van Marc Ter Stegen genoegen nemen met een rol als tweede keus. Volgens Cruijff blijft Paes desondanks van grote waarde voor de selectie.

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"Ik vind het ook wel belangrijk om dit te zeggen", begint Cruijff in gesprek met de officiële kanalen van Ajax. "Maarten Paes… We praten wel eens over wat gekomen is, maar we weten ook dat sommige spelers die er nog zijn de club verder hebben geholpen. Dat deed hij ook in de play-offs, daar heeft hij gewoon zijn werk geleverd."

Paes speelde een belangrijke rol in de play-offs om Europees voetbal. In de strafschoppenserie tegen FC Utrecht keerde hij twee penalty’s, waarmee hij Ajax hielp aan plaatsing voor de Conference League.

Cruijff benadrukt dat de houding van Paes ook buiten het veld indruk maakt. "Hij heeft geen makkelijk begin gehad bij Ajax", vervolgt Cruijff. "Maar hoe hij nu de nieuwe spelers ontvangt, niemand ziet dat, niemand weet dat, maar dat doet hij wel. Hij is een echte teamspeler en daar heb ik heel veel respect voor."

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