Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"
Het is al een tijdje onrustig bij Ajax. Dat vertaalt zich ook naar de prestaties op het veld. Dat ziet ook clubwatcher Lentin Goodijk. Hij wijst in VI naar de selectie van de Amsterdammers.
"Op een selectie die toch al vol overduidelijke tekortkomingen zit in balans en kwaliteit, in fysieke en mentale voorwaarden, is het nog eens een extra verlammende factor", schrijft Goodijk. Onlangs spraken Steven Berghuis en Kenneth Taylor zich ook uit over de onrust bij Ajax.
"Taylor en Berghuis zijn overigens de eersten om te erkennen dat er ook binnen die lastige omstandigheden wel iets meer verwacht mag worden van de Ajax-spelers, die zich bij tijd en wijle wel erg makkelijk de kaas van het brood laten eten dit seizoen. Ook dat hoort niet bij een topclub", vindt Goodijk.
Jordi Cruijff moet Ajax uit het 'moeras van wisselvalligheid te leiden'. "Het is een monsterklus waar sinds het vertrek van Overmars zeven technisch directeuren hun tanden op stuk hebben gebeten. De totale moedeloosheid die zich deze weken meester maakt van de Ajax-fans is wat dat betreft goed te begrijpen. Eerst zien, dan geloven."
"Tegelijkertijd hebben Arne Slot, Peter Bosz en Francesco Farioli de afgelopen jaren laten zien dat een goede trainer plus een aantal gerichte aankopen al heel snel een wereld van verschil kunnen maken. De best geleide club ter wereld, dat zal Ajax voorlopig niet worden. Eerst maar eens de best geleide club van Noord-Holland", besluit Goodijk.
KNVB maakt scheidsrechter voor wedstrijd NAC Breda - Ajax bekend
Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"
Iraola naar Ajax? "Trainer die eventueel op een lijst zou staan"
Sky Sport komt met ander geluid over Wout Weghorst: "Aangeboden"
'Jordi Cruijff zet 'dikke streep' door naam van Dick Schreuder'
Onrust onder scheidsrechters: "De bond kiest de kant van clubs"
Theo Janssen reageert: "Ik hoop voor hem dat-ie tweede wordt"
Fabrizio Romano: 'Ajax wil middenvelder (19) van Rangers halen'
'Ajax laat talent transfervrij vertrekken: Ten Hag wil profiteren'
Sven Mijnans naar Ajax, Feyenoord of PSV? "Ik zou hem zo pakken"
Schreuder over Ajax-huurling: "Hij wist niet wat hem overkwam"
Van Hooijdonk: "Ajax is de enige die niet heeft zitten slapen"
VIDEO | Samenvatting: Jong Ajax dankzij Don O'Niel langs Jong PSV
Van Hanegem enthousiast: "Kunnen echt een keer kampioen worden"
Perez waarschuwt NEC: "Tegenstanders worden niet meer verrast"
Teleurgesteld NEC krijgt boodschap mee: "Pak die Champions League!"
Farioli en FC Porto zetten belangrijke stap richting landstitel
Van Hanegem haalt hard uit: "Over Ajax zeikte de media toen niet"
Ajax aangepakt: "Al vier jaar geen prijs, en dat is geen toeval"
AZ wint de KNVB Beker van NEC; dit is wat dat betekent voor Ajax
Bergkamp blonk niet uit in Ajax-jeugd: "Wij zagen dat nog niet"
Hato lichtpuntje bij dolend Chelsea: "Hij was de Man of the Match"
Voormalig Ajax-talent: "Dan had ik in de top van de CL gespeeld"
Appiah: "Dan zijn wij een van de allerbeste ploegen van de KKD"
"Ik denk dat ze bij Ajax wel bidden dat NEC de bekerfinale wint"
Theo Janssen zeer uitgesproken: "Ze hebben het voetbal verneukt"
VIDEO | Dies Janse op weg naar de bekerfinale om broer te steunen
Gerald Sibon blikt terug op bekerwinsten: "Het meest bijzonder"
Alderweireld ziet probleem Tottenham: "Ajax is het mooiste voorbeeld"
Lasse Schöne geniet van voetbalpensioen: "Dat mis ik wel"