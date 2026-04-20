Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"

bron: Voetbal International
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Menno Geelen, Jordi Cruijff en Marijn Beuker

Het is al een tijdje onrustig bij Ajax. Dat vertaalt zich ook naar de prestaties op het veld. Dat ziet ook clubwatcher Lentin Goodijk. Hij wijst in VI naar de selectie van de Amsterdammers.

"Op een selectie die toch al vol overduidelijke tekortkomingen zit in balans en kwaliteit, in fysieke en mentale voorwaarden, is het nog eens een extra verlammende factor", schrijft Goodijk. Onlangs spraken Steven Berghuis en Kenneth Taylor zich ook uit over de onrust bij Ajax.

"Taylor en Berghuis zijn overigens de eersten om te erkennen dat er ook binnen die lastige omstandigheden wel iets meer verwacht mag worden van de Ajax-spelers, die zich bij tijd en wijle wel erg makkelijk de kaas van het brood laten eten dit seizoen. Ook dat hoort niet bij een topclub", vindt Goodijk.

Jordi Cruijff moet Ajax uit het 'moeras van wisselvalligheid te leiden'. "Het is een monsterklus waar sinds het vertrek van Overmars zeven technisch directeuren hun tanden op stuk hebben gebeten. De totale moedeloosheid die zich deze weken meester maakt van de Ajax-fans is wat dat betreft goed te begrijpen. Eerst zien, dan geloven."

"Tegelijkertijd hebben Arne Slot, Peter Bosz en Francesco Farioli de afgelopen jaren laten zien dat een goede trainer plus een aantal gerichte aankopen al heel snel een wereld van verschil kunnen maken. De best geleide club ter wereld, dat zal Ajax voorlopig niet worden. Eerst maar eens de best geleide club van Noord-Holland", besluit Goodijk.

Cruijff moet aan de bak: "Dat zal Ajax voorlopig niet worden"

