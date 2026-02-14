Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Cruijff moet innoveren: "Ik moet wennen, het functioneert anders"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Jordi Cruijff kijkt rond Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff merkt dat het besturen van Ajax heel anders is dan zoiets doen als bij FC Barcelona. De nieuwe technische man van Ajax heeft namelijk te maken met een beursgenoteerd bedrijf en dat maakte hij nog niet eerder mee.

"Ik moet wennen, het functioneert anders. Bij de meeste topclubs, zoals Barcelona, heb je natuurlijk wel een voorzitter", opent Cruijff in gesprek met Voetbal International. "En daar had ik Mateu Alemany, als specialist van alle dingen rondom Fair Play en ik had dan het technische met de trainer samen."

"Daarmee bespreek je alles", zegt hij. "Ik moet hier wel een beetje aan wennen dat het anders is, het is beursgenoteerd, daar zijn andere regels voor. Dus ik merk wel dat ik me moet aanpassen, het is anders dan bij een 'normale' club waar je vijf minuten zit en zegt: we gaan voor die speler, snel handelen, want anders komt iemand anders ertussen."

