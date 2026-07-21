Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

Amber
bron: Voetbalpraat

Kenneth Perez plaatst vraagtekens bij de forse investering die Ajax doet in Marcos Leonardo. De analist van ESPN vindt dat de Amsterdammers met de komst van de Braziliaanse spits een groot financieel risico nemen en stelt dat plaatsing voor de Champions League daardoor bijna een vereiste is.

Bij Voetbalpraat reageerde Perez op de transfersom die Ajax naar verluidt betaalt. "Ik weet niet waar ze ineens dat geld vandaan halen", aldus de oud-voetballer. "Als je twintig miljoen betaalt voor een speler, dan hoort daar ook een bepaald salaris bij. Ik heb wel het gevoel dat ze dat weer hebben losgelaten, dat wat Kroes juist invoerde. Ze gaan weer richting de risico's die ze namen toentertijd met Blind en Tadic. Dat heeft goed uitgepakt, maar dat was natuurlijk een gigantisch risico. Je moet en zal Champions League halen met dit soort salarissen."

Tijmen van Wissing denkt dat technisch directeur Jordi Cruijff juist de ruimte heeft gekregen om zijn eigen koers te varen. De journalist van RTV Oost wijst daarbij naar de sportieve prestaties van Ajax in het afgelopen seizoen. "Het oude beleid heeft ervoor gezorgd dat je bijna dertig punten achterstaat op PSV. Hij heeft nu ook een soort van vrijheid en hij zei in zijn eerste interview al dat hij het op zijn eigen manier doet. Daar wijkt hij niet vanaf."

Perez benadrukt tot slot dat een hoge transfersom nog geen garantie is voor succes. Volgens hem zal pas later blijken of Ajax daadwerkelijk een goede aankoop heeft gedaan. "Ook al heb je twintig miljoen euro betaald, we weten nog niet of het een heel goede aankoop is. Sutalo was ook 23 miljoen, het is ook net hoe een trainer de speler gebruikt. Gloukh vinden ze blijkbaar allemaal geweldig en die is dan verkeerd gebruikt een heel jaar. Kijken wat er van hem terecht komt in dit nieuwe plan."

Gerelateerd:
Mika Godts

Ajax levert spelerslijst in: Godts op B-lijst, aankoop ontbreekt

0
Juanvi Peinado en Míchel Sanchez

Peinado vertelt over Ajax-visie: "Ik wil spelers echt gaan helpen"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Perez
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

0
Lentin Goodijk in de studio van Voetbal International

Goodijk komt met update: "Zal niet vandaag of morgen rond zijn"

0
Marcos Leonardo

Ajax in wachtkamer: "Er is wat gedoe met zijn werkvergunning"

0
Johan Derksen bij Vandaag Inside Oranje

Derksen haalt keihard uit na Ajax-transfer: "Zo gulzig in geld"

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro: "Hij gaat jongens als Mokio beter maken, ook qua leven"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

Grote zorgen om Frenkie de Jong: "Dan is het op vakantie gebeurd"

0
Wilred Genee in café in Soest

VIDEO | 'Wilfred Genee zoenend met andere vrouw gespot in café'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ajax levert spelerslijst in: Godts op B-lijst, aankoop ontbreekt

'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

Frank de Boer: "Ajax heeft de middelen om voor de titel te gaan"

Tagliafico naar PSV? "Laat hem asjeblieft lekker daar blijven"

Kenneth Perez verandert van mening over drinkpauzes: "Ik ben om"

Ajax trekt Chelsea-doelvrouw aan: "Doel is eerste keepster worden"

Peinado vertelt over Ajax-visie: "Ik wil spelers echt gaan helpen"

Andriessen: "Bestond al toen Ajax bijna de Champions League won"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws