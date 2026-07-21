'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."

Kenneth Perez plaatst vraagtekens bij de forse investering die Ajax doet in Marcos Leonardo. De analist van ESPN vindt dat de Amsterdammers met de komst van de Braziliaanse spits een groot financieel risico nemen en stelt dat plaatsing voor de Champions League daardoor bijna een vereiste is.

Bij Voetbalpraat reageerde Perez op de transfersom die Ajax naar verluidt betaalt. "Ik weet niet waar ze ineens dat geld vandaan halen", aldus de oud-voetballer. "Als je twintig miljoen betaalt voor een speler, dan hoort daar ook een bepaald salaris bij. Ik heb wel het gevoel dat ze dat weer hebben losgelaten, dat wat Kroes juist invoerde. Ze gaan weer richting de risico's die ze namen toentertijd met Blind en Tadic. Dat heeft goed uitgepakt, maar dat was natuurlijk een gigantisch risico. Je moet en zal Champions League halen met dit soort salarissen."

Tijmen van Wissing denkt dat technisch directeur Jordi Cruijff juist de ruimte heeft gekregen om zijn eigen koers te varen. De journalist van RTV Oost wijst daarbij naar de sportieve prestaties van Ajax in het afgelopen seizoen. "Het oude beleid heeft ervoor gezorgd dat je bijna dertig punten achterstaat op PSV. Hij heeft nu ook een soort van vrijheid en hij zei in zijn eerste interview al dat hij het op zijn eigen manier doet. Daar wijkt hij niet vanaf."