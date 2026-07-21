'Cruijff neemt risico bij Ajax': "Als je 20 miljoen betaalt..."
Kenneth Perez plaatst vraagtekens bij de forse investering die Ajax doet in Marcos Leonardo. De analist van ESPN vindt dat de Amsterdammers met de komst van de Braziliaanse spits een groot financieel risico nemen en stelt dat plaatsing voor de Champions League daardoor bijna een vereiste is.
Bij Voetbalpraat reageerde Perez op de transfersom die Ajax naar verluidt betaalt. "Ik weet niet waar ze ineens dat geld vandaan halen", aldus de oud-voetballer. "Als je twintig miljoen betaalt voor een speler, dan hoort daar ook een bepaald salaris bij. Ik heb wel het gevoel dat ze dat weer hebben losgelaten, dat wat Kroes juist invoerde. Ze gaan weer richting de risico's die ze namen toentertijd met Blind en Tadic. Dat heeft goed uitgepakt, maar dat was natuurlijk een gigantisch risico. Je moet en zal Champions League halen met dit soort salarissen."
Tijmen van Wissing denkt dat technisch directeur Jordi Cruijff juist de ruimte heeft gekregen om zijn eigen koers te varen. De journalist van RTV Oost wijst daarbij naar de sportieve prestaties van Ajax in het afgelopen seizoen. "Het oude beleid heeft ervoor gezorgd dat je bijna dertig punten achterstaat op PSV. Hij heeft nu ook een soort van vrijheid en hij zei in zijn eerste interview al dat hij het op zijn eigen manier doet. Daar wijkt hij niet vanaf."
Perez benadrukt tot slot dat een hoge transfersom nog geen garantie is voor succes. Volgens hem zal pas later blijken of Ajax daadwerkelijk een goede aankoop heeft gedaan. "Ook al heb je twintig miljoen euro betaald, we weten nog niet of het een heel goede aankoop is. Sutalo was ook 23 miljoen, het is ook net hoe een trainer de speler gebruikt. Gloukh vinden ze blijkbaar allemaal geweldig en die is dan verkeerd gebruikt een heel jaar. Kijken wat er van hem terecht komt in dit nieuwe plan."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"