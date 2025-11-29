'Cruijff nog in beeld bij Ajax': "Praten op korte termijn verder"

Jordi Cruijff wordt nog steeds gezien als een topkandidaat voor de functie van technisch directeur bij Ajax, vertelt Tim van Duijn in de podcast van Kale & Kokkie .

"Ze praten op heel korte termijn verder", zegt de Ajax-watcher. "Wanneer dat precies is, weet ik niet, maar de vraag is: wil hij zelf wel? Dat heeft er niet per se mee te maken of de aantrekkingskracht van Ajax groot genoeg is, maar meer of het zo ingericht kan worden dat hij kan doen wat hij wil."

Van Duijn licht toe dat het hierbij vooral draait om de structuur binnen de club. "Dat heeft te maken met de bestuurslagen, dus de bestuursraad, RvC, directie en ledenraad. Als dat blijft zoals het nu is, is het gedoemd om te mislukken. Anders zie ik het wel zitten, maar ik denk dat daar het grootste struikelblok ligt voor Cruijff."

Als Cruijff daadwerkelijk bij Ajax aan de slag gaat, sluit Van Duijn niet uit dat hij iemand meeneemt uit zijn eigen netwerk. "Er wordt nu al gefluisterd dat hij iemand meeneemt uit Spanje als hij het gaat doen. Dus dat geeft aan dat het niet per se een gesloten boek is of dat meteen de deur dicht is. Daar wordt al over gesproken en dat doe je niet als je geen interesse hebt in Ajax."