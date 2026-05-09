'Cruijff nog niet in actie voor nieuwe trainer': "Laat hem met rust"

Jordi Cruijff wacht bewust met het benaderen van Míchel als mogelijke nieuwe trainer van Ajax. Volgens clubwatcher Mike Verweij wil de technisch directeur van de Amsterdammers de Spanjaard eerst in alle rust het seizoen laten afmaken bij Girona, voordat er concrete gesprekken volgen.

In de Kick-off-podcast van De Telegraaf vertelt Verweij dat Cruijff sinds zijn komst direct voor belangrijke keuzes stond. Niet alleen moet de selectie vernieuwd worden, ook de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft prioriteit. "Nadat duidelijk werd dat Bosz en Slot niet zouden komen, is Cruijff met zijn Spaanse lijstje gekomen", aldus Verweij.

Op dat lijstje stond volgens de journalist ook de naam van Iñigo Pérez. "Iñigo Pérez stond daar ook op. Het werd heel snel duidelijk dat Villarreal een hele serieuze concurrent zou worden", zegt Verweij. Villarreal is hard op weg naar Champions League-voetbal, waardoor Ajax Pérez waarschijnlijk kan vergeten.