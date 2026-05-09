'Cruijff nog niet in actie voor nieuwe trainer': "Laat hem met rust"
Jordi Cruijff wacht bewust met het benaderen van Míchel als mogelijke nieuwe trainer van Ajax. Volgens clubwatcher Mike Verweij wil de technisch directeur van de Amsterdammers de Spanjaard eerst in alle rust het seizoen laten afmaken bij Girona, voordat er concrete gesprekken volgen.
In de Kick-off-podcast van De Telegraaf vertelt Verweij dat Cruijff sinds zijn komst direct voor belangrijke keuzes stond. Niet alleen moet de selectie vernieuwd worden, ook de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer heeft prioriteit. "Nadat duidelijk werd dat Bosz en Slot niet zouden komen, is Cruijff met zijn Spaanse lijstje gekomen", aldus Verweij.
Op dat lijstje stond volgens de journalist ook de naam van Iñigo Pérez. "Iñigo Pérez stond daar ook op. Het werd heel snel duidelijk dat Villarreal een hele serieuze concurrent zou worden", zegt Verweij. Villarreal is hard op weg naar Champions League-voetbal, waardoor Ajax Pérez waarschijnlijk kan vergeten.
Míchel geldt inmiddels als de belangrijkste kandidaat in Amsterdam. "En Míchel vindt Cruijff gewoon een hele goede kandidaat en Dick Schreuder vindt hij gewoon niet een hele goede kandidaat", vervolgt de Ajax-watcher.
Toch houdt Cruijff voorlopig afstand van de coach van Girona. Volgens Verweij gebeurt er achter de schermen wel degelijk iets, maar wil Ajax de trainer niet onder druk zetten zolang hij nog volop verwikkeld is in de degradatiestrijd in Spanje. "Jordi is wel zo chique. Natuurlijk wordt er achter de schermen wel gesproken met zaakwaarnemers, alleen Cruijff laat Míchel tot het einde van het seizoen met rust. Hij heeft zijn handen vol aan Girona."
