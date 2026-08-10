Cruijff nog niet uitgewinkeld: "Gaan nog vijf spelers bijkomen"
Ajax is volgens Mike Verweij nog lang niet uitgewinkeld op de transfermarkt. De clubwatcher van De Telegraaf verwacht dat technisch directeur Jordi Cruijff deze zomer nog zeker vijf versterkingen naar Amsterdam wil halen.
In de podcast Kick-Off wordt de mogelijke transfer van Mika Godts naar Paris Saint-Germain besproken. Trainer Míchel Sánchez gaf eerder al aan dat hij bij een vertrek van de Belg nieuwe buitenspelers wil aantrekken. "Míchel wil eventueel twee spelers halen als Godts gaat. Spelers met diepgang op links- en rechtsbuiten. Ik weet niet of Berghuis zich dan zorgen moet maken?", vraagt presentator Hein Keijser zich af.
"Berghuis moet zich dan natuurlijk wel zorgen maken", reageert Verweij. "Hij staat nu rechtsbuiten en hij heeft dat profiel niet. Hij is een speler die in de bal komt en niet die diepgang heeft. Cruijff wil mensen die doelpunten maken en diepgang hebben op de flanken."
Volgens Verweij blijft het daar niet bij. "Ik heb hier eerder in de podcast al aangegeven, en dat houdt ook verband met het vertrek van een aantal spelers, dat er echt nog vijf spelers gaan bijkomen."
De Ajax-watcher noemt vervolgens de posities waarop de Amsterdammers zich willen versterken. "Een linksbuiten, een rechtsbuiten, een nummer zes, er zal een linksback komen. Daar wordt Torrents (Jofre, red.) heel veel voor genoemd, dat is ook behoorlijk serieus. Als Itakura en Sutalo weg zouden gaan, dan komt er ook nog een rechtsbenige centrale verdediger."
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