Cruijff onder vuur: "Ajax heeft de sleutels aan hem gegeven"

Arnold Bruggink begrijpt weinig van het Ajax-beleid om technisch directeur Jordi Cruijff de macht te geven door direct Jong Ajax-trainer Willem Weijs te ontslaan en te vervangen door een Spaanse trainer. De voormalig technisch directeur van FC Twente vindt het gevaarlijk hoe Ajax handelt.

"Iedereen heeft van de buitenkant gezien wat er gebeurt bij Ajax", zegt Bruggink bij Voetbalpraat op ESPN. Bruggink vindt het besluit van Ajax opmerkelijk. "Het is niet zo ingewikkeld met Jong-teams", meent hij. "Jong Ajax is puur opleiding. Ze kunnen niet promoveren of degraderen: het gaat om doorstroom van talent. Daarnaast hoop je zo hoog mogelijk te eindigen, maar de prioriteit ligt bij Ajax 1."

"Eén ding is nu wel duidelijk: Ajax heeft de sleutels aan Jordi Cruijff gegeven", vervolgt hij. "Vier mensen gaan eruit bij Jong Ajax en er komen vier nieuwe mensen. Begrotingstechnisch ga je ook nog eens denken van: nou…", aldus Bruggink. "Je hebt ook met mensen te maken die je er zomaar uitzet. Je leidt ook trainers op binnen Ajax. Dit zijn Zuid-Europese taferelen. Zo gaat het in Spanje. Hup, met de bezem erdoor. En niet bij Ajax 1, maar in de Keuken Kampioen Divisie."

Bruggink snapt niet dat Cruijff niet even de tijd heeft genomen. "Ik zou denken: Willem Weijs heeft een contract tot het einde van het seizoen. Ik ga eerst kijken hoe hij traint en hoe hij met zijn mensen omgaat", adviseert de analyticus. "Dan ga je beslissen dat je het seizoen afmaakt en in maart tegen hem zegt: Willem, ik wil op die positie eigen mensen hebben en in juni stoppen we ermee", besluit Bruggink.