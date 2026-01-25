Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Cruijff onthult drijfveer: "Mijn vader had dat karakter ook"

Sara
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff kijkt er enorm naar uit om volgende week aan de slag te gaan bij Ajax. De nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers voelde dat dit het perfecte moment was. 

Zijn aanstelling als technisch directeur bij Ajax heeft naast sportieve ook persoonlijke betekenis. "Als je ergens midden in een seizoen instapt, is dat meestal omdat er iets niet zoals gepland is gegaan. Dan moet je er gewoon voor gaan", klinkt hij op de clubwebsite. "Mijn vader had dat karakter ook. Ik denk dat hij trots en blij zou zijn."

Cruijff voelt dat de cirkel rond is. "Dat had ik bij Barcelona ook in de twee jaar dat ik daar TD was. Ajax en Barça zijn allebei speciale clubs natuurlijk. Het voelt ook gewoon een beetje als: ik wil graag iets terugdoen, iets moois doen. En ook mijn vader trots maken. Dat heeft ook wel een beetje meegeholpen in de beslissing."

Gerelateerd:
Ajax viert een doelpunt

Kraay looft 'mooie voetballer' bij Ajax: "Gloukh doet dat niet"

0
Mika Godts en Davy Klaassen

Ajax-tegenstander gebrand: "We zullen een ander Olympiakos zien"

0
Lees meer:
Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties