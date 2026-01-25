Cruijff onthult drijfveer: "Mijn vader had dat karakter ook"

Jordi Cruijff kijkt er enorm naar uit om volgende week aan de slag te gaan bij Ajax. De nieuwe technisch directeur van de Amsterdammers voelde dat dit het perfecte moment was.

Zijn aanstelling als technisch directeur bij Ajax heeft naast sportieve ook persoonlijke betekenis. "Als je ergens midden in een seizoen instapt, is dat meestal omdat er iets niet zoals gepland is gegaan. Dan moet je er gewoon voor gaan", klinkt hij op de clubwebsite. "Mijn vader had dat karakter ook. Ik denk dat hij trots en blij zou zijn."

Cruijff voelt dat de cirkel rond is. "Dat had ik bij Barcelona ook in de twee jaar dat ik daar TD was. Ajax en Barça zijn allebei speciale clubs natuurlijk. Het voelt ook gewoon een beetje als: ik wil graag iets terugdoen, iets moois doen. En ook mijn vader trots maken. Dat heeft ook wel een beetje meegeholpen in de beslissing."