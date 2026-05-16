Cruijff ontkent: "Geen mondeling akkoord met welke trainer dan ook"

Jordi Cruijff is onaangenaam verrast door het nieuws dat Ajax een mondeling akkoord zou hebben bereikt met Girona-trainer Míchel. Volgens de technisch directeur is daar niets van waar.

Eerder deze week meldde het Spaanse medium MARCA dat Ajax een mondeling akkoord bereikt zou hebben met Michel. Cruijff meldt zaterdagochtend echter tegenover De Telegraaf dat er geen akkoord is.

De technisch directeur ging het liefst niet eens in op de berichtgeving, maar sprak desalniettemin duidelijke woorden erover. "Het enige dat ik kan zeggen, is dat er geen mondeling akkoord is met welke trainer dan ook", aldus Cruijff.

Door de ophef die in Spanje is ontstaan na het nieuws voelde hij zich toch verplicht tot een reactie. Volgens Mundo Deportivo is het nieuws rondom het akkoord met Michel bij Girona namelijk ingeslagen als een bom, aangezien de club nog volop in de strijd is tegen degradatie.