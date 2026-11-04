Cruijff openhartig over Míchel: "Ik denk dat hij dan af en toe..."
Jordi Cruijff heeft zich bij Rondo uitgesproken over de Engelse taalvaardigheid van Míchel Sánchez. Volgens de technisch directeur van Ajax spreekt de Spaanse trainer achter de schermen een stuk beter Engels dan hij tijdens interviews met de Nederlandse media laat blijken.
Cruijff krijgt bij Rondo de vraag hoe het zit met de communicatie van de nieuwe Ajax-trainer. Volgens hem levert de Engelse taal geen problemen op binnen de spelersgroep. "Als je de spelers vraagt, die elke dag contact met hem hebben. Ze begrijpen hem allemaal. Ik denk dat hij misschien in de pers ook vertaalt en dan wil hij geen fout maken. Ik denk dat hij dan af en toe ook te veel aan het doordenken is."
De technisch directeur denkt dat Míchel tijdens interviews vooral voorzichtig wil zijn met zijn woordkeuze. "Voetbaltermen is wel anders dan een koffie bestellen, dus dan wil je voorzichtig zijn. Als ik het van de spelers hoor, die begrijpen hem wel. Dat zeggen ze niet om aardig te zijn, die zeggen gewoon de waarheid. Zijn team talks zijn gewoon goed te verstaan." Onder leiding van Míchel is Ajax nog op zoek naar de nodige consistentie. Desondanks bezetten de Amsterdammers momenteel de tweede plaats in de Eredivisie, met slechts één punt achterstand op koploper Feyenoord. De Spaanse trainer kreeg afgelopen zomer te maken met een flink gewijzigde selectie, nadat Cruijff meerdere veranderingen doorvoerde in de spelersgroep.
Cruijff openhartig over Míchel: "Ik denk dat hij dan af en toe..."
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