Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Cruijff openhartig over Míchel: "Ik denk dat hij dan af en toe..."

Arthur
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff heeft zich bij Rondo uitgesproken over de Engelse taalvaardigheid van Míchel Sánchez. Volgens de technisch directeur van Ajax spreekt de Spaanse trainer achter de schermen een stuk beter Engels dan hij tijdens interviews met de Nederlandse media laat blijken.

Cruijff krijgt bij Rondo de vraag hoe het zit met de communicatie van de nieuwe Ajax-trainer. Volgens hem levert de Engelse taal geen problemen op binnen de spelersgroep. "Als je de spelers vraagt, die elke dag contact met hem hebben. Ze begrijpen hem allemaal. Ik denk dat hij misschien in de pers ook vertaalt en dan wil hij geen fout maken. Ik denk dat hij dan af en toe ook te veel aan het doordenken is."

De technisch directeur denkt dat Míchel tijdens interviews vooral voorzichtig wil zijn met zijn woordkeuze. "Voetbaltermen is wel anders dan een koffie bestellen, dus dan wil je voorzichtig zijn. Als ik het van de spelers hoor, die begrijpen hem wel. Dat zeggen ze niet om aardig te zijn, die zeggen gewoon de waarheid. Zijn team talks zijn gewoon goed te verstaan." Onder leiding van Míchel is Ajax nog op zoek naar de nodige consistentie. Desondanks bezetten de Amsterdammers momenteel de tweede plaats in de Eredivisie, met slechts één punt achterstand op koploper Feyenoord. De Spaanse trainer kreeg afgelopen zomer te maken met een flink gewijzigde selectie, nadat Cruijff meerdere veranderingen doorvoerde in de spelersgroep.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Leon ten Voorde en Fardau Wagenaar

Leon ten Voorde wijst naar Ajacieden: "Ze doen he-le-maal niets"

0
Youri Baas

BREAKING | 'Spaanse grootmacht wil Youri Baas gaan overnemen'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez over Ajax - AZ: "Die weet echt niet waar hij moet lopen"

0
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

0
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Cruijff openhartig over Míchel: "Ik denk dat hij dan af en toe..."

Leon ten Voorde wijst naar Ajacieden: "Ze doen he-le-maal niets"

BREAKING | 'Spaanse grootmacht wil Youri Baas gaan overnemen'

Ajax-legende laat wens Weghorst uitkomen: "Dit maakt m'n dag"

Kenianen woest om miljoenenduel Ajax, politici bemoeien zich ermee

John Heitinga grijpt mis bij gedroomde baan in de Premier League

Ouazane opgeroepen voor Marokko en maakt kans op bijzondere prijs

Carlos Forbs keert terug in Nederland: "Mislukte periode bij Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws