Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

Jordi Cruijff geldt op dit moment als de belangrijkste kandidaat om technisch directeur van Ajax te worden. Tijdens het gesprek in de podcast The Overlap schoof ook zijn dochter Danae aan.

In het interview sprak de doorgaans gesloten Cruijff (51) opvallend openhartig over de ziekte van Danae, die botkanker heeft overwonnen. "We noemden elkaar thuis vaak kale, die zwarte humor hadden we nodig om met de situatie om te gaan", aldus Cruijff.

Hij ging ook in op het verlies van zijn vader in 2016. "Mijn vader is natuurlijk ook overleden aan kanker in 2016, maar ik heb daar vrede mee. Mijn vader heeft vijf levens gehad en heeft overal van genoten. Hij heeft niet hoeven lijden, maar toen mijn dochter ziek werd was ik boos op de wereld. Onze dochters zijn onze zwakke plek, onze prinsesjes. Ik vond dat ik ziek moest zijn, niet zij."

Cruijff vertelde hoe zwaar die periode voor hem was. "In de zware momenten heb je twee soorten mensen: de mensen die erover praten en de mensen zich verstoppen. Ik ben meer een caveman. In die tijd heb ik niet gewerkt, ik heb zelfs een jaar geen voetbal gekeken. Soms vijf minuutjes, maar mijn hoofd stond er niet naar. Ik wilde er gewoon zijn voor mijn dochter", zegt Cruijff, die in 2023 stopte als sportief directeur van FC Barcelona en begin dit jaar opnieuw begon als technisch adviseur bij de Indonesische voetbalbond.