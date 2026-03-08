Cruijff over ontslag Grim: "Zijn het eens dat er iets moet veranderen"

Jordi Cruijff heeft uitleg gegeven over het vertrek van Fred Grim als trainer van Ajax. Volgens de technisch directeur was het een gezamenlijk besluit: zowel hij als Grim waren het eens dat er een verandering nodig was.

Grim stond al geruime tijd onder druk bij de club, maar de nederlaag zaterdag bij FC Groningen (3-1) bleek uiteindelijk de druppel die de emmer deed overlopen. "Fred en ik hebben vandaag een gesprek gevoerd over wat het beste is voor de club. Samen zijn wij het eens dat er iets moet veranderen", zegt Cruijff op de clubsite van Ajax.

"Hij is in een moeilijke fase ingesprongen en hij heeft er alles aan gedaan. Daar zijn wij hem dankbaar voor." Na het vertrek van Grim heeft Cruijff besloten om Oscar García, eerder aangesteld bij Jong Ajax, door te schuiven naar het eerste elftal. "Hij maakt het seizoen af. De komende maanden zijn heel belangrijk voor de club. We spelen nog acht wedstrijden en daar moeten we samen het maximale uithalen", aldus Jordi Cruijff.