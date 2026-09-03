Cruijff over vertrek Ajacied: "Ik kan niet zeggen: 'je mag niet'"
Jordi Cruijff kon de transfer van sterspeler Mika Godts naar Paris Saint-Germain niet tegenhouden. De technisch directeur had de Belg liever in Amsterdam gehouden, maar wist ook dat hij hem deze stap moest gunnen.
Cruijff vertelt in gesprek met ESPN dat hij maar al te goed begrijpt dat de grote talenten uit de Eredivisie nog een grotere stap willen maken. "Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelona, dat zijn eindstations. Ajax is een trampolineclub en Nederland een trampolineland."
Ajax moet daarom soms spelers laten gaan die ze liever nog langer in Amsterdam hadden gehouden. "Maar je kan ze niet tegenhouden. Ik ben ook jong geweest, dus ik heb ook wel op zo'n moment gestaan in mijn leven. Je probeert er dan het maximale uit te halen, maar je kan zo'n jongen niet afstoppen", aldus Cruijff.
"Ik bedoel, hij kan met Luis Enrique werken", vervolgt de technisch directeur. "En Paris Saint-Germain heeft twee Champions Leagues achter elkaar gewonnen. Dan kan je niet zeggen: 'nee je mag niet'. Dat gaat niet."
Tot slot benadrukt Cruijff dat Godts altijd zijn club op de eerste plek heeft gezet en hem heel veel succes went. "Hij heeft altijd zijn best gedaan om het elftal te helpen. Ook vorig jaar. Als er iemand is die dat verdient, dan is hij het wel", besluit hij.
Boulahrouz over topper met PSV: "Daar kan Ajax schade aanrichten"
Jordi Cruijff: "Dat was mijn favoriete moment tot nu toe bij Ajax"
Cruijff over vertrek Ajacied: "Ik kan niet zeggen: 'je mag niet'"
PSV voegt door Ajax opgeleid jeugdinternational toe aan selectie
'Streuer wijst naar Ajacieden': "Is anders niet te betalen"
Transfervrije Mitchell Dijks niet topfit: "Ik was 104 kilo"
Gullit bekritiseert Tolu Arokodare: "Hoe is dat nou mogelijk?!"
"Door zijn komst is Berghuis bij Ajax weer helemaal opgeleefd"
El Ahmadi roemt Ajax-speler: "Dat is echt wel een goede aanwinst"
"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"
'Jordi Cruijff maakt gebruik van boekhoudtechnisch slimmigheidje'
'Deze clubs kunnen nu nog spelers gaan wegkapen bij Ajax'
Harde kritiek om Ajax-transfer: "Ik vind het echt belachelijk"
Perez twijfelt over Ajax-aanwinst: "Speelde als een oud-voetballer"
'Buitenlandse club werkte op Deadline Day nog aan komst Dolberg'
Wéér geen transfer voor Wijndal: "Pijnlijk voor hem en Ajax"
Kieft voorspelt: "Die zal er bij Ajax wel wat gaan inschieten"
Telstar presenteert voormalig Ajacied op slotdag transfermarkt
Verweij onthult: "PSV wilde hem ook, maar Ajax zat al om tafel"
Ajax-aanwinst ambitieus: "Dat hoort bij mijn verwachtingen"
Piroe onthult afgeketste Ajax-deal: "Serieuze kandidaat voor mij"
'Ajax neemt opnieuw afscheid: contract talent per direct ontbonden'
Ajax liet opvallende comeback lopen: "Hij wilde wel terugkomen"
Dolberg zag transfer plots klappen: "Van het ene op andere moment"
Ajax houdt miljoenen achter de hand: "Er is geld voor buitenkansje"
'Dolberg-deal leeft plots weer op: akkoord blijft alsnog uit'
Eredivisieclub benaderde Van de Beek: "Hij was niet onder de indruk"
Ajax neemt definitief afscheid: contract aanvaller ontbonden
Ajax zag droomterugkeer stranden: "Salaris was het probleem"
'Ajax ziet buitenkans uitblijven, Cruijff houdt ogen wel open'