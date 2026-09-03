Cruijff over vertrek Ajacied: "Ik kan niet zeggen: 'je mag niet'"

Jordi Cruijff kon de transfer van sterspeler Mika Godts naar Paris Saint-Germain niet tegenhouden. De technisch directeur had de Belg liever in Amsterdam gehouden, maar wist ook dat hij hem deze stap moest gunnen.

Cruijff vertelt in gesprek met ESPN dat hij maar al te goed begrijpt dat de grote talenten uit de Eredivisie nog een grotere stap willen maken. "Manchester City, Paris Saint-Germain, Real Madrid, FC Barcelona, dat zijn eindstations. Ajax is een trampolineclub en Nederland een trampolineland."

Ajax moet daarom soms spelers laten gaan die ze liever nog langer in Amsterdam hadden gehouden. "Maar je kan ze niet tegenhouden. Ik ben ook jong geweest, dus ik heb ook wel op zo'n moment gestaan in mijn leven. Je probeert er dan het maximale uit te halen, maar je kan zo'n jongen niet afstoppen", aldus Cruijff.