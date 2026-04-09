Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"

Jordi Cruijff
Donderdagavond werd bekend dat Jorthy Mokio langer bij Ajax blijft. De Belgische middenvelder heeft zijn contract verlengd tot medio 2031 en daar mag de Amsterdamse club Jordi Cruijff dankbaar voor zijn.

Mike Verweij van De Telegraaf weet namelijk te melden dat de technisch manager van Ajax Mokio heeft weten te overtuigen van een langer verblijf in de Johan Cruijff Arena. "Cruijff is er in geslaagd om Mokio uit de handen van een reeks geïnteresseerde buitenlandse clubs te houden en langjarig aan Ajax te binden, want hij tekent een nieuw vijfjarig contract tot medio 2031. De technisch directeur heeft in meerdere gesprekken met Mokio en zijn entourage een dusdanig goed toekomstplan neergezet, dat de speler ervan overtuigd is geraakt, dat langer bij Ajax blijven belangrijk is voor de ontwikkeling van zijn carrière", zo valt te lezen.

En dat is een mooie slag van Ajax. Ondanks zijn jonge leeftijd speelde Mokio al 48 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Amsterdamse hoofdmacht en hij wordt gezien als een van de grootste talenten van de club. Twee jaar geleden kwam hij transfervrij over van AA Gent. PSV was ook in de markt voor Mokio, maar hij koos toen voor een overstap naar Amsterdam.

