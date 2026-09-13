Cruijff overtuigde Kehrer van Ajax: "Hij was heel eerlijk naar me"

Thilo Kehrer raakte vlak voor het sluiten van de transfermarkt overtuigd van een overstap naar Ajax na een gesprek met Jordi Cruijff. De technisch directeur vertelde de Duitse verdediger openlijk over de situatie in Amsterdam en het project dat de club voor ogen heeft.

Kehrer werd door Ajax gehuurd van AS Monaco om extra ervaring toe te voegen aan de defensie. Veel tijd had hij niet nodig om overtuigd te raken. "Het contact met Cruijff was een dag of twee voordat ik bij Ajax tekende", vertelt de verdediger aan De Telegraaf.

Cruijff schetste daarbij geen rooskleuriger beeld dan de werkelijkheid, zo stelt Kehrer. "Hij was heel eerlijk naar me. Cruijff vertelde dat de prestaties van Ajax in de laatste jaren niet waren zoals ze horen bij deze grote club. Hij legde uit dat er nu een goede mix is tussen ervaren en jonge spelers. Het DNA van Ajax is dat er ook altijd jonge spelers van de academie worden opgeleid, vertelde hij. En dat de houding en mentaliteit van de spelers bij dit project moeten passen."