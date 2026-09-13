Cruijff overtuigde Kehrer van Ajax: "Hij was heel eerlijk naar me"
Thilo Kehrer raakte vlak voor het sluiten van de transfermarkt overtuigd van een overstap naar Ajax na een gesprek met Jordi Cruijff. De technisch directeur vertelde de Duitse verdediger openlijk over de situatie in Amsterdam en het project dat de club voor ogen heeft.
Kehrer werd door Ajax gehuurd van AS Monaco om extra ervaring toe te voegen aan de defensie. Veel tijd had hij niet nodig om overtuigd te raken. "Het contact met Cruijff was een dag of twee voordat ik bij Ajax tekende", vertelt de verdediger aan De Telegraaf.
Cruijff schetste daarbij geen rooskleuriger beeld dan de werkelijkheid, zo stelt Kehrer. "Hij was heel eerlijk naar me. Cruijff vertelde dat de prestaties van Ajax in de laatste jaren niet waren zoals ze horen bij deze grote club. Hij legde uit dat er nu een goede mix is tussen ervaren en jonge spelers. Het DNA van Ajax is dat er ook altijd jonge spelers van de academie worden opgeleid, vertelde hij. En dat de houding en mentaliteit van de spelers bij dit project moeten passen."
Kehrer raakte enthousiast en besloot voor Ajax te kiezen. Dat in zijn huurcontract geen optie tot koop is opgenomen, vindt hij geen probleem. "Zoiets is aan de clubs, maar omdat het een last-minute transfer was, was er sowieso geen tijd om over andere dingen te praten. Het is wat het is. Ik ben erg blij om hier te zijn en hoop mijn bijdragen te blijven leveren."
De Duitser liet tegen Fortuna Sittard al zijn kopkracht zien. Gevraagd naar zijn andere kwaliteiten houdt hij zich liever op de vlakte. "Nee, nee, ik hou er niet van om over mezelf te praten", glimlacht Kehrer. "Dat mogen anderen doen. Maar ik hou wel van combinatievoetbal en opbouwen vanuit achteruit. Van aanvallend voetbal, met veel dynamiek, duels en pressing. En van een elftal dat zowel aanvallend als verdedigend goed samenwerkt."
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Cruijff overtuigde Kehrer van Ajax: "Hij was heel eerlijk naar me"
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