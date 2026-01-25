Laatste nieuws
Cruijff plant start bij Ajax: "Juiste strategie proberen te vinden"

Thomas
bron: Ajax
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is in aanloop naar zijn officiële start op 1 februari al volop bezig met Ajax. De toekomstige technisch directeur laat in een interview weten dat hij al sinds het eerste gesprek met de club bezig is met het vormen van zijn beeld. De klik voelde hij meteen. "Sinds het eerste gesprek. Als je het gesprek aangaat, heb je je huiswerk natuurlijk al wel gedaan. Je calculeert dan dingen in en checkt of de vibe en klik er is. Als je voelt dat de lijn omhoog kan, volg je ook je intuïtie."

Cruijff laat zich niet snel verleiden tot snelle conclusies. De voormalig international van Oranje typeert zichzelf als een analytisch denker. "Ik ben niet een type dat direct met een mening komt. Ik ben meer iemand van eerst zelf zien en beleven en ook je eigen plan volgen. En als je een beslissing moet nemen doe je dat, daar ben je immers verantwoordelijk voor. Wat dat betreft ben ik nu vooral in een proces van goed rondkijken."

Hoewel zijn officiële startdatum samenvalt met het sluiten van de transfermarkt, is Cruijff al geruime tijd bezig met de voorbereiding op zijn nieuwe functie. "Ik begin officieel 1 februari, net als de markt klaar is, maar in je hoofd ben je er natuurlijk al mee bezig. Je gaat de wedstrijden bekijken en dingen analyseren vanaf de buitenkant. Van 1 februari zit ik echt aan de binnenkant. Dan is het zaak om snel analyses te maken en proberen de juiste strategie te vinden", aldus Cruijff in gesprek met de Ajax-clubkanalen.

