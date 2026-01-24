Laatste nieuws
Cruijff-salaris lekt uit: duurst betaalde Ajax-directielid ooit

Rik Engelbertink
bron: Ajax
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena
Jordi Cruijff in de Johan Cruijff Arena

De agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 maart is bekend gemaakt De benoeming van Jordi Cruijff staat daarin vermeldt, en uit het document blijkt ook hoeveel Cruijff gaat opstrijken in Amsterdam. 

Cruijff heeft zijn contract al ondertekend, dat de FC Barcelona-man tot medio 2028 aan Ajax zal verbinden. Op de BAVA wordt Cruijff officieel benoemd. Het document dat als agenda dient, toont het managementcontract van de nieuwe technisch directeur.

Bij Ajax is zijn jaarsalaris bepaald op bruto 850.000 euro. Dat kan via bonussen zelfs nog bijna verdubbelen. Algemeen directeur Menno Geelen verdient jaarlijks 750.000 euro bruto en is daarmee het hoogst betaalde directielid. Via bonussen kan hij in totaal 875.000 euro op jaarbasis opstrijken. Niemand streek ooit zoveel op als Cruijff.

