Cruijff speelt 'blufpoker' bij Ajax: "Een pot met goud gevonden"
Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en in #DoneDeal kwam het transferbeleid van de club uit Amsterdam ook ter sprake. Timo Letschert verwacht dat er nog veel spelers gaan vertrekken, zo vertelt hij op de website van VoetbalPrimeur.
"Ik denk ook dat ze nu investeren, maar er ook op rekenen dat zij een paar jongens kunnen verkopen", legt hij uit. "Misschien dat zij dan onderaan de streep weer redelijk uitkomen, maar als zij een Itakura, een Sutalo en een Dolberg nog behouden, dan gaat die begroting niet meer kloppen", waarschuwt Letschert.
Ook de andere gasten zien dat Cruijff 'blufpoker' speelt. "Er is wel echt een pot met goud gevonden", klinkt het. "Er moet nog flink wat weg uit Amsterdam en andere clubs zijn ook niet dom: dat maakt het niet makkelijker onderhandelen als je op bepaalde posities met veel te veel spelers uitkomt."
"Alleen al achterin nu: Blind, Janse, Kaplan, Baas, Bouwman, Itakura, Sutalo en ook jongens als Gooijer (die vorig seizoen werd verhuurd aan PEC Zwolle, red.) nog onder contract. Zo moet Dolberg straks misschien nog weg, terwijl Marcos Leonardo en Tolu Arokodare er al zijn."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"