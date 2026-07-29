Cruijff speelt 'blufpoker' bij Ajax: "Een pot met goud gevonden"

Jordi Cruijff is achter de schermen druk bezig met de samenstelling van de selectie bij Ajax en in #DoneDeal kwam het transferbeleid van de club uit Amsterdam ook ter sprake. Timo Letschert verwacht dat er nog veel spelers gaan vertrekken, zo vertelt hij op de website van VoetbalPrimeur .

"Ik denk ook dat ze nu investeren, maar er ook op rekenen dat zij een paar jongens kunnen verkopen", legt hij uit. "Misschien dat zij dan onderaan de streep weer redelijk uitkomen, maar als zij een Itakura, een Sutalo en een Dolberg nog behouden, dan gaat die begroting niet meer kloppen", waarschuwt Letschert.



Ook de andere gasten zien dat Cruijff 'blufpoker' speelt. "Er is wel echt een pot met goud gevonden", klinkt het. "Er moet nog flink wat weg uit Amsterdam en andere clubs zijn ook niet dom: dat maakt het niet makkelijker onderhandelen als je op bepaalde posities met veel te veel spelers uitkomt."