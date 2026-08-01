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Cruijff spreekt duidelijke taal over Godts: "We willen hem houden"

Joram
Jordi Cruijf
Jordi Cruijf Foto: © Pro Shots

Ajax is niet van plan om Mika Godts deze zomer zomaar te laten vertrekken. Technisch directeur Jordi Cruijff laat in De Telegraaf weten dat de Belgische aanvaller volgens hem 'niet en anders heel moeilijk te koop' is.

De interesse van Paris Saint-Germain in Godts werd vrijdagavond bekend. De Franse topclub heeft de 21-jarige buitenspeler op de radar en zou werk willen maken van een transfer, maar Ajax ziet een vertrek voorlopig niet zitten. "Ajax wil Mika nog minimaal een jaar in Amsterdam houden", vertelt Cruijff. De technisch directeur weet dat PSG belangstelling heeft, maar geeft aan dat er vanuit Parijs nog geen officieel bod is binnengekomen.

Cruijff is vol lof over de ontwikkeling van de aanvaller. "We zijn ongelooflijk tevreden over Mika. Niet alleen vanwege zijn fantastische statistieken van vorig seizoen maar ook vanwege zijn inzet en professionele houding op en rond de trainingen en zijn drang om elke dag beter te worden. We kunnen hem dit seizoen eigenlijk niet missen."

Toch beseft Cruijff dat een vertrek van spelers uiteindelijk onderdeel is van het voetbal. "Uiteindelijk zullen spelers vertrekken. Maar wel op het juiste moment en tegen de juiste prijs, want we willen titels pakken."

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