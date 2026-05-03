2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"

bron: ESPN
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax legt de lat hoog richting komend seizoen. Technisch directeur Jordi Cruijff is vastberaden om direct mee te doen om de landstitel en ziet niets in een tussenjaar in Amsterdam.

Na het duel met PSV (2-2) sprak Hans Kraay jr. met Cruijff in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA. De ESPN-verslaggever merkte daarbij op hoe ambitieus de bestuurder is. "Bij Feyenoord is er door Robin van Persie aan het begin gezegd dat ze kampioen willen worden", vertelde Kraay. "Dat wilden NAC, Heerenveen en Heracles ook wel", voegde hij er met een knipoog aan toe.

Volgens Kraay maakte Cruijff vervolgens duidelijk dat Ajax andere standaarden hanteert. "Cruijff zei gisteren (zaterdag, red.) heel kort: Weet je, een tussenjaar bij Ajax bestaat niet. Als ik roep dat we mee willen doen, dan is dat niet goed genoeg. Wij moeten volgend seizoen kampioen worden."

Die ambitie gaat ver, zo benadrukte Kraay. "Wij moeten volgend seizoen kampioen worden en als dat niet zo is, dan heb ik gefaald", citeerde hij de technisch directeur.

Opvallend is dat Cruijff deze doelstelling uitspreekt, terwijl de financiële ruimte bij Ajax beperkt lijkt. Toch ziet hij mogelijkheden om de selectie te versterken. "Dan zullen we heel inventief moeten zijn en zullen spelers die we voor veel geld hebben gekocht voor minder weg moeten. We zullen moeten huren, maar we moeten kampioen worden", zo zei Cruijff volgens Kraay.

Dat Cruijff de lat zo hoog legt, snapt Kraay wel. "Sommige voetballers zijn tevreden als ze een 6,5 spelen. Johan Cruijff moest altijd de beste zijn. Willem van Hanegem en Marco van Basten moesten altijd de beste zijn. Dat móéten zit in de genen van spelers die altijd onder druk hebben gestaan. Hij heeft zijn vader altijd onder druk gezien en dan zegt hij: Eén ding: ik ben hier niet om vrienden te maken. Ik ben hier om beslissingen te nemen."

