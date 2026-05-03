Cruijff steekt ambitie niet onder stoelen of banken: "Anders gefaald"

Ajax legt de lat hoog richting komend seizoen. Technisch directeur Jordi Cruijff is vastberaden om direct mee te doen om de landstitel en ziet niets in een tussenjaar in Amsterdam.

Na het duel met PSV (2-2) sprak Hans Kraay jr. met Cruijff in de catacomben van de Johan Cruijff ArenA. De ESPN-verslaggever merkte daarbij op hoe ambitieus de bestuurder is. "Bij Feyenoord is er door Robin van Persie aan het begin gezegd dat ze kampioen willen worden", vertelde Kraay. "Dat wilden NAC, Heerenveen en Heracles ook wel", voegde hij er met een knipoog aan toe.

Volgens Kraay maakte Cruijff vervolgens duidelijk dat Ajax andere standaarden hanteert. "Cruijff zei gisteren (zaterdag, red.) heel kort: Weet je, een tussenjaar bij Ajax bestaat niet. Als ik roep dat we mee willen doen, dan is dat niet goed genoeg. Wij moeten volgend seizoen kampioen worden."