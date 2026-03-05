Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Ajax historie & oud-spelers

'Cruijff stelt twee oud-Ajacieden aan als technisch manager'

Amber
bron: De Telegraaf
Siem de Jong
Siem de Jong Foto: © Pro Shots

Siem de Jong en Daniel de Ridder worden technisch manager. Dat meldt De Telegraaf zojuist. De twee oud-Ajacieden werden de afgelopen jaren al intern opgeleid bij de club.

Nu krijgen zij de kans om die rol daadwerkelijk te vervullen binnen de Amsterdamse club. In de clubleiding is er steun voor hun aanstelling. Zo zou Jordi Cruijff zich nadrukkelijk hebben ingezet voor de promotie van het duo.

De Telegraaf schetst ook hoe de taken worden verdeeld tussen De Jong en De Ridder. "Verder zal De Jong het aanspreekpunt zijn voor de verschillende teams en de voetbalinhoudelijke afdelingen", schrijft de krant. Daarnaast krijgt hij een belangrijke rol binnen de scoutingstructuur van de club.

Voor De Ridder ligt het zwaartepunt op een ander vlak. Door zijn juridische achtergrond zal hij zich vooral bezighouden met het administratieve en contractuele gedeelte van transfers. "Met zijn juridische achtergrond zou De Ridder zich gaan bezighouden met de (voorbereiding en afwikkeling van) de transfers en het papierwerk."

De Jong en De Ridder werden de afgelopen jaren al intern opgeleid binnen Ajax, net als Kelly Zeeman en Ricardo van Rhijn. Ook zij blijven behouden voor de club. Voormalig voetbalster Zeeman zal zich richten op de mediatak, Van Rhijn op commercie. "Met de komst van De Jong en De Ridder handelt Jordi in de geest van zijn vader Johan Cruijff, die altijd de meerwaarde van voormalig voetballers in een organisatie heeft benadrukt, omdat die ’de kleedkamer kennen’ en als geen ander weten hoe zij ’in teamverband’ moeten opereren", aldus De Telegraaf.

Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Siem de Jong Ricardo van Rhijn
