Cruijff strikt jonge spits voor Ajax: "Lijk op Morata en Vardy"
Diego Pugno speelt het komende seizoen op huurbasis bij (Jong) Ajax, zo bevestigt de club uit Amsterdam maandagochtend via de officiële kanalen. De 20-jarige aanvaller wordt verhuurd door Juventus en Ajax heeft ook een optie tot koop in de deal bedongen.
De talentvolle centrumspits is blij met zijn nieuwe werkgever. "Het is geweldig om speler van Ajax te zijn", reageert hij. "Iedereen weet hoe belangrijk de jeugd is voor Ajax en iedereen kent de roemruchte historie van de club. Het is gewoon een hele grote club met een fantastische geschiedenis. Toen Ajax kwam, heb ik niet getwijfeld. Ik ben heel blij en ik kan niet wachten om te beginnen, om mijn ploeggenoten te ontmoeten en wedstrijden te gaan spelen", aldus Pugno.
De Italiaan laat weten dat hij meerdere voorbeelden heeft. "Ik ben een speler met veel diepte in zijn spel en wanneer het moment daar is, probeer ik te scoren. Ik denk dat ik lijk op Álvaro Morata en Jamie Vardy. Een speler die ik bewonder is Harry Kane", vervolgt hij. "Hij werkt hard en is sterk aan de bal. Hij is niet alleen een aanvaller die scoort, maar hij heeft ook oog voor zijn ploeggenoten", constateert Pugno, die ook weet wat zijn eigen kwaliteiten zijn.
"Mijn sterkste punt is diepgaan en iets wat ik moet verbeteren is mijn techniek in de kleine ruimtes", beseft hij. "Ik begin bij Jong Ajax, maar ik hoop ook mijn debuut in Ajax 1 te gaan maken. Mijn eerste doel is om mijn team zo goed mogelijk te helpen. Ook wil ik het beste uit mijzelf halen en mijn team helpen met goals", besluit Pugno vastberaden.
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