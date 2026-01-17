Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Ajax bestuur & beleid

Cruijff tekent bij Ajax: "Spreekt voor zich hoeveel het betekent"

Amber
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax heeft Jordi Cruijff aangesteld als technisch directeur. De zoon van Johan Cruijff zette zaterdag zijn handtekening onder een contract in Amsterdam.

"Het is heel bijzonder om hier te zijn en om mijn contract te tekenen. In het stadion dat vernoemd is naar mijn vader en bij de club die al van jongs af aan belangrijk is in mijn leven", reageert Cruijff via de clubkanalen op zijn aanstelling. "Het spreekt voor zich hoeveel het betekent voor mij en mijn familie."

Cruijff vervolgt: "Vanaf februari ga ik mij volledig inzetten voor Ajax. Daarbij krijg ik een groot gevoel van verantwoordelijkheid en trots. Ik bedank de clubleiding voor het vertrouwen. Ajax is een unieke club met een rijke geschiedenis, ik ga er alles aan doen om daar samen een nieuw succesvol hoofdstuk aan toe te voegen."

De komst van Cruijff hing al enige tijd in de lucht. Op 28 december bereikten beide partijen al een mondeling akkoord over een verbintenis voor de komende 2,5 jaar. Zaterdag werd de deal definitief. Na het ondertekenen van het contract moet zijn benoeming nog formeel worden goedgekeurd tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders (BAVA). Vanaf dat moment treedt hij officieel aan als de nieuwe voetbalverantwoordelijke van Ajax.

Jordi Cruijff

OFFICIEEL | Ajax presenteert Cruijff: "Hij kwam daar als beste uit"

0
Jordi Cruijff

'Cruijff en Beuker op één lijn, twee iconen in beeld bij Ajax'

0
