Het laatste Ajax Nieuws
'Cruijff toont ambitie en wil megatalent FC Barcelona ophalen'
Jordi Cruijff bij Ajax Foto: © Pro Shots
Ajax zou FC Barcelona-talent Marc Bernal graag aan haar selectie toevoegen. Jordi Cruijff, aankomend technisch directeur van Ajax, heeft Ajax geadviseerd de speler te huren.
Bernal gaat echter niet uit Barcelona vertrekken, meldt SPORT. Na een blessure begint hij langzaamaan weer mee te draaien in het eerste van de Catalanen. Meerdere clubs willen hem huren voordat hij een vaste basisspeler is, maar: 'Met name Ajax', wordt er geschreven.
In Barcelona wil men echter niet meewerken. 'Noch Barça noch de speler' is geïnteresseerd. "Ajax informeerde naar een huurconstructie tot het einde van het seizoen. De club was ervan overtuigd dat Bernal ze voorwaarts kon helpen."
Laatste nieuws
Voormalig Ajacied achter tralies: "Ik heb het heel zwaar"
Opstelling bekend: Bouwman behoudt basisplek ondanks foutjes
'Cruijff toont ambitie en wil megatalent FC Barcelona ophalen'
Van der Gijp verklaart relschoppers: "Dat gevoel heb je hier niet"
'Steur langer bij Ajax: speler en club bijna akkoord over verlenging'
John Heitinga krijgt lof bij Tottenham: "Een belangrijke stem"
'Ajax spot vervanger Moro en wil en gaat transferstrijd aan'
Vermoedelijke opstelling: zo vervangt Grim Wijndal en Regeer
FC Volendam wil drie punten bij Ajax: "Moeten heel goed zijn"
Theo Janssen lovend over PSV'er: "Zo'n speler missen ze bij Ajax"
Meer nieuws
Ajax plant aandeelhoudersvergadering voor Cruijff en nieuwe rvc
Noa Vahle uit ergernis over spelersvrouw: "En dan doorjanken..."
Kieft looft Ajacied: "Kan een bijzonder goede speler worden"
Vanenburg openhartig over verlies dochter: "Dat was het breekpunt"
Michal Sadílek tegenover oud-Ajacied: "Hij is mijn nachtmerrie"
VIDEO | Noa Lang krijgt heldenonthaal bij transfer naar Turkije
Coëfficiënten: Nederland vreest voor Portugal ondanks Ajax-zege
'Aan Ajax gelinkte vleugelaanvaller hard op weg naar Turkije'
Moro schuldbewust na Ajax-exit: "Heb me niet goed aangepast"
Galatasaray presenteert Lang én deelt salaris van oud-Ajacied
Ouder nieuws
Kieft kraakt Ajax: "Zou de documentaire van PSV moeten bekijken"
Verweij ziet kansen voor Ajax: "Dan zouden ze hem kunnen huren"
Lucca maakt transfer naar Premier League, enorm hoge koopoptie
Jordi Cruijff actief: "Hij is met Arsenal en Arteta in gesprek"
Fred Grim duidelijk: "We zijn druk bezig ons nog te versterken"
Goodijk sluit snelle Ajax-exit niet uit: "Is al interesse voor"
Driessen adviseert Ajax haast te maken: "Dan moet je handelen"
Wint Ajax ook van FC Volendam? BetMGM pakt uit met fraaie odds
Fred Grim geeft medische update aanwinst: "Het ziet er goed uit"
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Video’s
Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"
Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"
Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"
Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"
Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."
Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"
Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"
0 reacties