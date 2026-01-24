'Cruijff toont ambitie en wil megatalent FC Barcelona ophalen'

Ajax zou FC Barcelona-talent Marc Bernal graag aan haar selectie toevoegen. Jordi Cruijff, aankomend technisch directeur van Ajax, heeft Ajax geadviseerd de speler te huren.

Bernal gaat echter niet uit Barcelona vertrekken, meldt SPORT. Na een blessure begint hij langzaamaan weer mee te draaien in het eerste van de Catalanen. Meerdere clubs willen hem huren voordat hij een vaste basisspeler is, maar: 'Met name Ajax', wordt er geschreven.

In Barcelona wil men echter niet meewerken. 'Noch Barça noch de speler' is geïnteresseerd. "Ajax informeerde naar een huurconstructie tot het einde van het seizoen. De club was ervan overtuigd dat Bernal ze voorwaarts kon helpen."