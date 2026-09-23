'Cruijff trekt eigen plan': "Daar bemoeit hij zich niet mee"
Rob Jansen heeft bewondering voor de manier waarop Jordi Cruijff te werk gaat bij Ajax. De zaakwaarnemer ziet de directeur volledig zijn eigen plan trekken.
Na een aantal mindere seizoenen is het sinds eerder dit jaar taak aan Cruijff om Ajax er weer bovenop te krijgen. "Jordi doet het enige wat hij kan doen: hij heeft maling aan alles en iedereen", begint Jansen in de podcast Doorzetters. "Dat is de enige manier bij Ajax om dit te doen. Hij doet wat hij doet om kampioen te worden."
Jansen ziet dat Cruijff zich volledig richt op succes van de hoofdmacht. "Hij bemoeit zich niet met het tweede elftal, ook niet met de academy, denk ik. Hij laat alle scouts links liggen en interesseert zich niet in de vijfde colonne."
De zaakwaarnemer verwacht dat Cruijff onvoorwaardelijke steun krijgt van de RvC. "Ze kunnen hem nu niet laten vallen, dat bestaat helemaal niet. Hij heeft een groot budget, haalt allemaal spelers binnen, het interesseert hem niets. Lukt dat? Dan gaat hij bouwen. Ik denk dat hij dat doet. Het is vermoedelijk voor Ajax de enige oplossing op dit moment."
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