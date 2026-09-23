'Cruijff trekt eigen plan': "Daar bemoeit hij zich niet mee"

Na een aantal mindere seizoenen is het sinds eerder dit jaar taak aan Cruijff om Ajax er weer bovenop te krijgen. "Jordi doet het enige wat hij kan doen: hij heeft maling aan alles en iedereen", begint Jansen in de podcast Doorzetters. "Dat is de enige manier bij Ajax om dit te doen. Hij doet wat hij doet om kampioen te worden."

Jansen ziet dat Cruijff zich volledig richt op succes van de hoofdmacht. "Hij bemoeit zich niet met het tweede elftal, ook niet met de academy, denk ik. Hij laat alle scouts links liggen en interesseert zich niet in de vijfde colonne."