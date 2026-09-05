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Cruijff verdedigt 'controversieel' beleid: "Mensen snappen het niet"

Rik Engelbertink
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Alex Kroes heeft in zijn tijd bij Ajax flink wat kostenposten in moeten perken. Jordi Cruijff zet die lijn bij Ajax door en probeert zuinig met het Amsterdamse geld om te gaan. Ondanks dat Ajax veel grote namen haalde, vindt Cruijff niet dat Ajax te veel geld heeft uitgegeven.

"Ik vind het juist helemaal geen risico. Acht van de elf spelers zijn (transfer)vrij gekomen of gehuurd. Spelers die je vrij haalt, kun je mee onderhandelen als het niet functioneert", zegt Cruijff tegenover ESPN. "Dan geef je ze 40- of 50 procent mee en kan je het contract verbreken. Een transfer vind ik een risico. Je betaalt van club naar club, als het fout gaat, kan je niet meer onderhandelen. Maar mensen snappen het niet."

Cruijff weet vanuit Spanje hoe het is om met strenge regelgeving te werken. "We hebben natuurlijk ook geen Champions League inkomen, dus je moet extreem creatief zijn. Als ik een speler kan huren met een koopoptie, kan ik hem een jaar goed bestuderen en daarna pas beslissen. Ik vind het juist een minimalisering van risico."

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