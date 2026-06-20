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'Cruijff verkoopt voor enkele miljoenen': "Eieren voor zijn geld"

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bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax houdt niet alleen een transfersom over aan het vertrek van Sivert Mannsverk, maar bespaart ook fors op de salariskosten. Volgens De Telegraaf ontvangt de Amsterdamse club 3,5 miljoen euro van Sparta Praag, een bedrag dat via bonussen nog verder kan oplopen. Daarnaast verdwijnt het jaarsalaris van de Noor van de loonlijst.

De krant noemt de transfer een belangrijke stap voor Ajax op de transfermarkt. "Net als eerder Alex Kroes deed, zal de nieuwe technisch directeur Jordi Cruijff zich niet alleen verbazen over de kwaliteit van de spelers die hun met pek en veren vertrokken voorganger Sven Mislintat heeft aangetrokken, maar ook over welke contracten hij uitdeelde", schrijft De Telegraaf. Mannsverk streek volgens de krant ruim één miljoen euro per seizoen op.

Ajax bevestigde zaterdag dat de 23-jarige middenvelder definitief de overstap maakt naar Sparta Praag. De Tsjechische club huurde hem afgelopen seizoen al, maar besloot de eerder afgesproken koopoptie niet te lichten.

Toch kwam er alsnog een definitieve transfer. "Cruijff koos eieren voor zijn geld en besloot hem voor een lager bedrag alsnog van de hand te doen, omdat Mannsverk geen enkele toekomst in Amsterdam had en Ajax de transfersom en het bespaarde salaris goed kan gebruiken", aldus De Telegraaf.

Mannsverk werd in de zomer van 2023 door Ajax overgenomen van Molde FK. Destijds betaalden de Amsterdammers ongeveer zes miljoen euro voor de Noorse middenvelder.

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