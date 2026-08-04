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Cruijff verwelkomt nieuwe Ajax-aanwinst: "We kennen elkaar goed"

Max
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is blij met de komst van Marc-Andre ter Stegen. De doelman werd dinsdagochtend gepresenteerd door Ajax. 

Ter Stegen wordt voor één seizoen gehuurd van FC Barcelona. "Marc heeft een enorme staat van dienst en zijn kwaliteiten zijn alom bekend", reageert een tevreden Cruijff bij de presentatie van de Duitse doelman. "Hij is een directe versterking voor onze selectie."

De international werd al lange tijd gelinkt aan Ajax, maar door details liep de transfer de nodige vertraging op. "Marc en ik kennen elkaar goed en ik kijk ernaar uit om opnieuw met hem samen te werken. We zijn al geruime tijd met zijn komst bezig, dus we zijn erg blij dat hij zijn contract heeft getekend en hier kan beginnen", besluit Cruijff. 

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