Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Cruijff verwelkomt nieuwe Ajax-aanwinst: "We kennen elkaar goed"

Max
bron: Ajax
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is blij met de komst van Marc-Andre ter Stegen. De doelman werd dinsdagochtend gepresenteerd door Ajax. 

Ter Stegen wordt voor één seizoen gehuurd van FC Barcelona. "Marc heeft een enorme staat van dienst en zijn kwaliteiten zijn alom bekend", reageert een tevreden Cruijff bij de presentatie van de Duitse doelman. "Hij is een directe versterking voor onze selectie."

De international werd al lange tijd gelinkt aan Ajax, maar door details liep de transfer de nodige vertraging op. "Marc en ik kennen elkaar goed en ik kijk ernaar uit om opnieuw met hem samen te werken. We zijn al geruime tijd met zijn komst bezig, dus we zijn erg blij dat hij zijn contract heeft getekend en hier kan beginnen", besluit Cruijff. 

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jordi Cruijff Marc-André ter Stegen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws