Cruijff vliegt naar Amsterdam, interesse gaat 'nieuwe fase' in

De interesse van Ajax in Jordi Cruijff is een nieuwe fase in gegaan. Dat schrijft De Telegraaf dinsdagavond. Volgens de krant heeft de 51-jarige zoon van Johan Cruijff rond het duel tussen Ajax en FC Groningen een bezoek gebracht aan Amsterdam.

Cruijff junior kwam maandagavond aan op Schiphol en sprak dinsdag met een aantal directieleden en commissarissen van de Amsterdamse club. "Dat Cruijff in Barcelona in het vliegtuig naar Nederland stapte, vormt de bevestiging van het feit dat hij er oren naar heeft om Alex Kroes op te volgen als technisch directeur", aldus clubwatcher Mike Verweij.

Cruijff sprak vorige week al uitgebreid met algemeen directeur Menno Geelen en directeur voetbal Marijn Beuker sprak. Nu volgden er gesprekken met de Raad van Commissarissen. Daarmee gaat de interesse van Ajax een 'nieuwe fase' in. "Het impliceert dat de oud-speler van FC Barcelona en Manchester United op dit moment bovenaan het verlanglijstje staat", schrijft Verweij.