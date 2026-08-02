'Cruijff voerde maandenlange operatie uit om Brandt te halen'

De komst van Julian Brandt naar Ajax kwam voor velen als een verrassing, maar achter de schermen werkte technisch directeur Jordi Cruijff al maanden aan de transfer. Volgens De Telegraaf begon de Ajax-bestuurder begin april met zijn poging om de Duitse middenvelder binnen te halen.

Brandt was transfervrij na zijn vertrek bij Borussia Dortmund en kon daardoor al vroeg met geïnteresseerde clubs in gesprek. Ajax handelde snel en wist volgens de krant een belangrijke voorsprong op de concurrentie op te bouwen.

"Het binnenhalen van de transfervrije Brandt, die werd begeerd door vrijwel de hele (sub)top van Spanje, Italië, Engeland en Duitsland en in die landen ook een veelvoud kon verdienen van zijn salaris bij Ajax, was een militaire operatie", schrijft De Telegraaf.