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'Cruijff voerde maandenlange operatie uit om Brandt te halen'

Amber
bron: De Telegraaf
Julian Brandt
Julian Brandt Foto: © BSR Agency

De komst van Julian Brandt naar Ajax kwam voor velen als een verrassing, maar achter de schermen werkte technisch directeur Jordi Cruijff al maanden aan de transfer. Volgens De Telegraaf begon de Ajax-bestuurder begin april met zijn poging om de Duitse middenvelder binnen te halen.

Brandt was transfervrij na zijn vertrek bij Borussia Dortmund en kon daardoor al vroeg met geïnteresseerde clubs in gesprek. Ajax handelde snel en wist volgens de krant een belangrijke voorsprong op de concurrentie op te bouwen.

"Het binnenhalen van de transfervrije Brandt, die werd begeerd door vrijwel de hele (sub)top van Spanje, Italië, Engeland en Duitsland en in die landen ook een veelvoud kon verdienen van zijn salaris bij Ajax, was een militaire operatie", schrijft De Telegraaf.

De gesprekken tussen Cruijff en Brandt zouden al op 1 april zijn begonnen. Omdat de Duitse international zijn aflopende contract mocht uitspelen, kon Ajax hem destijds al benaderen. Volgens de krant gaf Cruijff de opgebouwde voorsprong vervolgens niet meer uit handen.

"Die startte Cruijff al op 1 april, omdat Brandt door zijn contractsituatie op dat moment al met andere clubs mocht praten. De voorsprong die hij zodoende verwierf, gaf Cruijff niet meer prijs", aldus de ochtendkrant.

Volgens De Telegraaf waren er uiteindelijk meerdere redenen waarom Brandt voor een avontuur in Amsterdam koos. Niet alleen het sportieve verhaal sprak de Duitser aan, ook de uitstraling van Ajax en de aanwezigheid van Jordi Cruijff speelden een belangrijke rol.

"Omdat Brandt in het Ajax-verhaal gelooft en de club ondanks de resultaten van de afgelopen jaren nog een gigantische aantrekkingskracht heeft. Mede ook door de naam Cruijff en diens ongelooflijk grote netwerk", schrijft De Telegraaf.

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