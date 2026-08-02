'Cruijff voerde maandenlange operatie uit om Brandt te halen'
De komst van Julian Brandt naar Ajax kwam voor velen als een verrassing, maar achter de schermen werkte technisch directeur Jordi Cruijff al maanden aan de transfer. Volgens De Telegraaf begon de Ajax-bestuurder begin april met zijn poging om de Duitse middenvelder binnen te halen.
Brandt was transfervrij na zijn vertrek bij Borussia Dortmund en kon daardoor al vroeg met geïnteresseerde clubs in gesprek. Ajax handelde snel en wist volgens de krant een belangrijke voorsprong op de concurrentie op te bouwen.
"Het binnenhalen van de transfervrije Brandt, die werd begeerd door vrijwel de hele (sub)top van Spanje, Italië, Engeland en Duitsland en in die landen ook een veelvoud kon verdienen van zijn salaris bij Ajax, was een militaire operatie", schrijft De Telegraaf.
De gesprekken tussen Cruijff en Brandt zouden al op 1 april zijn begonnen. Omdat de Duitse international zijn aflopende contract mocht uitspelen, kon Ajax hem destijds al benaderen. Volgens de krant gaf Cruijff de opgebouwde voorsprong vervolgens niet meer uit handen.
"Die startte Cruijff al op 1 april, omdat Brandt door zijn contractsituatie op dat moment al met andere clubs mocht praten. De voorsprong die hij zodoende verwierf, gaf Cruijff niet meer prijs", aldus de ochtendkrant.
Volgens De Telegraaf waren er uiteindelijk meerdere redenen waarom Brandt voor een avontuur in Amsterdam koos. Niet alleen het sportieve verhaal sprak de Duitser aan, ook de uitstraling van Ajax en de aanwezigheid van Jordi Cruijff speelden een belangrijke rol.
"Omdat Brandt in het Ajax-verhaal gelooft en de club ondanks de resultaten van de afgelopen jaren nog een gigantische aantrekkingskracht heeft. Mede ook door de naam Cruijff en diens ongelooflijk grote netwerk", schrijft De Telegraaf.
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"