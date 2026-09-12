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Cruijff voorkomt vertrek Ajacied: "Hij wilde me er graag bij houden"

Rik Engelbertink
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Joeri Heerkens zag concurrent Paul Reverson naar De Graafschap vertrekken. Hij is momenteel de nummer 1 keeper van Jong Ajax. Jordi Cruijff wilde Heerkens graag in Amsterdam houden.

Heerkens keepte bij het 0-2 verlies van zijn ploeg tegen RKC Waalwijk. "We zijn niet blij met het verlies en hadden liever drie punten gehad, maar het geeft wel vertrouwen dat je de betere ploeg bent", zegt de keeper die wed overgenomen van Sparta Praag, tegen Ajax Showtime. "Daarin zie je dat we heel veel stappen hebben gezet ten opzichte van vorig seizoen."

Zelf wil Heerkens elke wedstrijd spelen "Ik wilde misschien verhuurd worden om op het hoogste niveau te keepen, maar Jordi wilde me er graag bij houden", legt hij uit. "Hij sprak veel vertrouwen uit en ik kan natuurlijk veel leren van Marc (ter Stegen, red.)." 

Samen met Ter Stegen trainen is voor Heerkens fantastisch. "Misschien nog niet op zijn niveau, maar in de één-tegen-één-situaties zie je wel vergelijkingen. Het is sowieso bizar hoe het allemaal loopt. Soms heb ik momentjes dat ik dat even besef."

"Van een jongetje in een Ajax-shirt in een dorpje in Tsjechië naar speler van Ajax. En van video's kijken van Ter Stegen naar samen in de kleedkamer zitten. Dat moet gewoon zo zijn, denk ik", besluit hij.

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