Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
'Cruijff wacht na aanstelling bij Ajax paar lastige gesprekken'

Arthur
bron: De Telegraaf
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © BSR Agency

Jordi Cruijff zal naar verwachting in februari starten als technisch directeur bij Ajax. Om veranderingen door te voeren, zullen enkele moeilijke gesprekken met spelers onvermijdelijk zijn, schrijft Voetbal International in een uitgebreid profiel over de zoon van Johan Cruijff.

Cruijff werkte eerder als adviseur bij FC Barcelona en had daar te maken met lastige gesprekken met ervaren spelers als Jordi Alba, Sergio Busquets en Gerard Piqué. Zelf zei hij hierover: "Jij hebt bereikt waar ik alleen maar van kan dromen, dus je hebt mijn respect, maar vandaag is vandaag. Dus denk erover na of je op de bank wil belanden. Als je alles hebt gewonnen, is dat lastig.”

Volgens Voetbal International zal Cruijff in Amsterdam met een vergelijkbare taak te maken krijgen. Zo lopen de contracten van Remko Pasveer en Wout Weghorst komende zomer af. Davy Klaassen, Steven Berghuis en Branco van den Boomen hebben nog een jaar te gaan, maar ook zij moeten nadenken over hun plek in de wedstrijdselectie.

Vanaf februari wordt Cruijff statutair technisch directeur, wat betekent dat hij deze transferperiode nog niet alle beslissingen neemt. Voetbal International schrijft dat zijn focus vooral zal liggen op 'belangrijke keuzes' voor komende zomer, waarin Ajax de balans binnen de selectie moet herstellen.

