2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Cruijff werkt Beuker tegen: "Zei zelf dat het in overleg is gegaan"

Rik Engelbertink
bron: AD Voetbalpodcast
Jordi Cruijff en Marijn Beuker
Jordi Cruijff en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff is de nieuwe technisch directeur van Ajax. Johan Inan is onder de indruk van de nieuwe technische man, die niet wacht met het maken van beslissingen, maar daadkrachtig handelt. 

"Er zitten hele grote verschillen tussen Jordi Cruijff en Alex Kroes. Het zijn haast tegenpolen. Er staat wel iemand met Cruijff. Het is niet iemand die de kat uit de boom komt kijken", zegt Johan Inan bij de AD Voetbalpodcast. "Ik vind Cruijff in alles een tegenpool van Kroes tot nu toe."

"Kroes voerde in het begin vooral veel gesprekken. Hij wilde mensen leren kennen. Hij voelde ook veel gesprekjes en daar ging het ook veel over, dat zo'n beetje elke beslissing en elke transfer langs verschillende organen en besturen moest", herinnert hij zich nog.

"Deze td komt binnen en al voordat hij officieel is begonnen laat hij zich gelden door de complete staf van Jong Ajax te vervangen", zegt Inan, die dat dapper vindt. "Dat is niet langs de bestuursraad en dergelijken gegaan. Dat is zijn besluit geweest."

"Hij zei zelf dat het in overleg is gegaan met Marijn Beuker. Dan komen we bij het volgende verschil: onder Kroes kreeg hij de vrijheid om de opleiding naar zijn wens neer te zetten. Beuker wilde ook met koppels bij jeugdteams gaan werken, waarbij de didactische trainer de hoofdtrainer zou zijn, geassisteerd door een oud-speler", legt hij uit.

"En Weijs werd de didactische hoofdtrainer van Jong Ajax. En Cruijff is nog niet binnen en hij ontslaat Willem Weijs. En dat niet alleen, want Beuker is ook degene die zei dat Jong Ajax bij de opleiding moest gaan horen en niet bij de opleiding. Cruijff komt en hij heeft gelijk aangegeven dat Jong Ajax bij de td moet horen. Sterker nog: hij neemt de Onder19 er ook bij."

