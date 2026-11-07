'Cruijff wijdt uit over toekomst Tolu': "Alles is al geregeld"
Jordi Cruijff geniet van hetgeen Tolu Arokodare laat zien bij Ajax. De spits scoorde al liefst zesmaal in de Eredivisie en laat zich ook in Europa zien. De Amsterdammers hebben de kans de spits na dit seizoen officieel over te nemen.
Bij Rondo zegt Cruijff met een knipoog dat de overgang in zekere zin al beklonken is. "Alles is al geregeld. Het salaris ook, maar hij vroeg in de persconferentie laatst wel voor een verhoging," zegt Cruijff lachend tegenover Ziggo Sport.
"Hij doet het goed. Ik kan mij herrineren toen wij hem haalde ging het heel veel over 'dat hij van een degradatieploeg kwam' en dat gebabbel altijd. Maar hij is goed binnengekomen, goede mentaliteit, team player en dat is belangrijk. Ik hoop dat hij zo doorgaat, spitsen hebben ups en downs", weet de technisch directeur.
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