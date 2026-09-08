Cruijff wijst naar Ajacied: "Niemand ziet dat, niemand weet dat"

Maarten Paes is met de komst van Marc Ter Stegen gedegradeerd naar tweede keus onder de lat bij Ajax. Toch is technisch directeur Jordi Cruijff nog altijd zeer gecharmeerd van de international van Indonesië.

"Ik vind het ook wel belangrijk om dit te zeggen", begint Cruijff in gesprek met de officiële kanalen van Ajax. "Maarten Paes... We praten wel eens over wat gekomen is, maar we weten ook dat sommige spelers die er nog zijn de club verder hebben geholpen. Dat deed hij ook in de play-offs, daar heeft hij gewoon zijn werk geleverd."

"Hij heeft geen makkelijk begin gehad bij Ajax", vervolgt Cruijff. "Maar hoe hij nu de nieuwe spelers ontvangt, niemand ziet dat, niemand weet dat, maar dat doet hij wel. Hij is een echte teamspeler en daar heb ik heel veel respect voor."