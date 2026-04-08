Het laatste Ajax Nieuws

'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'

Arthur
bron: L'Equipe
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff kijkt rond

Ajax toont serieuze interesse in de achttienjarige vleugelaanvaller Adam Ayari, zo meldt L’Équipe. De jonge speler beschikt over een aflopend contract bij PSG en heeft de aandacht getrokken van Jordi Cruijff.

Volgens L’Équipe zijn clubs uit binnen- en buitenland geïnteresseerd in vrijwel de hele PSG-generatie van 2008. Het Onder 19-team van de Parijse club maakt indruk in de Coupe Gambardella, waarin het de halve finale heeft bereikt. Ayari speelt een sleutelrol in dat succes. In slechts vier wedstrijden scoorde hij zeven keer en gaf hij één assist. Daarnaast was de linkspoot dit seizoen vijf keer trefzeker in de UEFA Youth League. Deze prestaties hebben hem op de radar van Ajax gezet.

De Amsterdammers zien goede kansen, omdat het niet waarschijnlijk lijkt dat Ayari zijn contract bij PSG verlengt. L’Équipe benadrukt dat de interesse van Ajax 'zeer serieus' is. Het is nog onduidelijk of Cruijff de aanvaller ziet als een directe versterking of als een investering voor de toekomst. Ayari speelt bij voorkeur als rechtsbuiten, een positie die bij Ajax al goed bezet is door Steven Berghuis, Maher Carrizo en in mindere mate Oscar Gloukh en Rayane Bounida.

