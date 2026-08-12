'Cruijff wil Barça-talent op slimme wijze gratis naar Ajax halen'

Ajax is nog altijd bezig met de komst van Jofre Torrents. Hoewel het Spaanse Sport eerder meldde dat de transfer van de linksback al rond zou zijn, schrijft De Telegraaf dat technisch directeur Jordi Cruijff nog steeds onderhandelt over de voorwaarden van de deal.

Volgens Spaanse bronnen van de krant probeert Ajax Torrents transfervrij over te nemen van FC Barcelona. De verdediger ligt in Catalonië nog vast tot medio 2028, maar de Amsterdammers hopen via een bijzondere constructie te voorkomen dat er direct een transfersom betaald hoeft te worden.

Het plan zou zijn om Torrents een prestatiecontract te laten tekenen tot de zomer van 2030. Ajax betaalt in eerste instantie niets voor de Spanjaard. Wanneer hij zich vervolgens ontwikkelt tot een belangrijke speler, kunnen de betalingen aan Barcelona stap voor stap oplopen tot maximaal zes miljoen euro.