'Cruijff wil Barça-talent op slimme wijze gratis naar Ajax halen'
Ajax is nog altijd bezig met de komst van Jofre Torrents. Hoewel het Spaanse Sport eerder meldde dat de transfer van de linksback al rond zou zijn, schrijft De Telegraaf dat technisch directeur Jordi Cruijff nog steeds onderhandelt over de voorwaarden van de deal.
Volgens Spaanse bronnen van de krant probeert Ajax Torrents transfervrij over te nemen van FC Barcelona. De verdediger ligt in Catalonië nog vast tot medio 2028, maar de Amsterdammers hopen via een bijzondere constructie te voorkomen dat er direct een transfersom betaald hoeft te worden.
Het plan zou zijn om Torrents een prestatiecontract te laten tekenen tot de zomer van 2030. Ajax betaalt in eerste instantie niets voor de Spanjaard. Wanneer hij zich vervolgens ontwikkelt tot een belangrijke speler, kunnen de betalingen aan Barcelona stap voor stap oplopen tot maximaal zes miljoen euro.
Op het moment dat dat maximale bedrag wordt bereikt, heeft Torrents al zoveel wedstrijden voor Ajax gespeeld dat zijn marktwaarde vermoedelijk hoger ligt. Mocht de linksback er niet in slagen om van waarde te worden voor de Amsterdammers, dan hoeft Ajax volgens de constructie niets aan Barcelona te betalen.
Wanneer Torrents daadwerkelijk naar Amsterdam komt, lijkt Ajax voorlopig klaar te zijn met inkomende transfers. De salariskosten zouden dan dusdanig hoog zijn dat de raad van commissarissen eerst spelers wil zien vertrekken voordat er opnieuw versterkingen kunnen worden gehaald.
Daarbij wordt onder meer gekeken naar grootverdieners Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan. Beide verdedigers zijn deze zomer al in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam.
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