'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Ajax is onder leiding van Jordi Cruijff druk bezig met het doorvoeren van veranderingen in de selectie. Volgens bronnen rond de club staat ook Julian Rijkhoff op de lijst met spelers die komende zomer mogen vertrekken. De vraag is alleen nog op welke manier Ajax dat afscheid wil vormgeven.
SoccerNews meldt dat de Amsterdamse club na dit seizoen wil breken met de 21-jarige spits, die momenteel wordt verhuurd aan Almere City. Met die club strijdt Rijkhoff in de play-offs om promotie naar de Eredivisie.
Rijkhoff kan zich daardoor alvast gaan oriënteren op een nieuwe club. Ajax twijfelt nog of het contract van de aanvaller wordt afgekocht, zodat hij transfervrij kan vertrekken. Een andere optie is om af te wachten of er een geïnteresseerde club bereid is om nog een transfersom neer te leggen.
De kans lijkt groot dat Rijkhoff uiteindelijk zonder transfersom vertrekt, ondanks dat hij nog vastligt tot medio 2027. Een langer verblijf bij Almere City lijkt geen realistisch scenario. Zowel Nederlandse als buitenlandse clubs zouden al voorzichtig hebben geïnformeerd, maar wachten nu af welk besluit Ajax neemt: een transfervrij vertrek of toch nog een verkoop voor een klein bedrag.
Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"
'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'
"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"