'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'

bron: SoccerNews
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff

Ajax is onder leiding van Jordi Cruijff druk bezig met het doorvoeren van veranderingen in de selectie. Volgens bronnen rond de club staat ook Julian Rijkhoff op de lijst met spelers die komende zomer mogen vertrekken. De vraag is alleen nog op welke manier Ajax dat afscheid wil vormgeven.

SoccerNews meldt dat de Amsterdamse club na dit seizoen wil breken met de 21-jarige spits, die momenteel wordt verhuurd aan Almere City. Met die club strijdt Rijkhoff in de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Rijkhoff kan zich daardoor alvast gaan oriënteren op een nieuwe club. Ajax twijfelt nog of het contract van de aanvaller wordt afgekocht, zodat hij transfervrij kan vertrekken. Een andere optie is om af te wachten of er een geïnteresseerde club bereid is om nog een transfersom neer te leggen.

De kans lijkt groot dat Rijkhoff uiteindelijk zonder transfersom vertrekt, ondanks dat hij nog vastligt tot medio 2027. Een langer verblijf bij Almere City lijkt geen realistisch scenario. Zowel Nederlandse als buitenlandse clubs zouden al voorzichtig hebben geïnformeerd, maar wachten nu af welk besluit Ajax neemt: een transfervrij vertrek of toch nog een verkoop voor een klein bedrag.

