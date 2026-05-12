'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'

Ajax is onder leiding van Jordi Cruijff druk bezig met het doorvoeren van veranderingen in de selectie. Volgens bronnen rond de club staat ook Julian Rijkhoff op de lijst met spelers die komende zomer mogen vertrekken. De vraag is alleen nog op welke manier Ajax dat afscheid wil vormgeven.

SoccerNews meldt dat de Amsterdamse club na dit seizoen wil breken met de 21-jarige spits, die momenteel wordt verhuurd aan Almere City. Met die club strijdt Rijkhoff in de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Rijkhoff kan zich daardoor alvast gaan oriënteren op een nieuwe club. Ajax twijfelt nog of het contract van de aanvaller wordt afgekocht, zodat hij transfervrij kan vertrekken. Een andere optie is om af te wachten of er een geïnteresseerde club bereid is om nog een transfersom neer te leggen.