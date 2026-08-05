'Cruijff wil doorpakken en klopt aan bij Mallorca voor talent'

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Rik Engelbertink
bron: Ultima Hora
Jan Virgili
Jan Virgili Foto: © Pro Shots

Mika Godts lijkt bij Ajax te vertrekken, waardoor de Amsterdammers opzoek moeten naar een vervanger. De naam van Noa Lang viel al in Amsterdam, net als die van Roony Bardghji, maar Jordi Cruijff zou ook aan de talentvolle Jan Virgili denken. Dat meldt Última Hora.

Virgili speelt bij Real Mallorca, dat uit La Liga degradeerde. De club uit de Balearen deed hem al een voorstel, maar daar reageerde hij nog niet op. Última Hora meldt nu dat Virgili hoog op het lijstje van technisch directeur Jordi Cruijff staat, die hem kent van zijn tijd bij FC Barcelona.

"De Nederlandse club overweegt een lange lijst met kandidaten om de linkervleugel te versterken, en Virgili lijkt een van de meer betaalbare opties. Zijn afkoopclausule, vastgesteld op 12 miljoen na degradatie, is aanzienlijk lager dan het bedrag dat Napoli vraagt ​​voor Noa Lang, momenteel het belangrijkste transferdoelwit van Ajax", schrijft het blad.

Afgelopen seizoen gaf Virgili zes assists, ook vond hij zelf tweemaal het net. Real Mallorca betaalde 3,5 miljoen euro voor hem aan FC Barcelona, dat hem terug zou kunnen kopen voor 7,2 miljoen euro.

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