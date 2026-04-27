'Cruijff wil Kluivert naar Ajax gaan halen': "Komend seizoen"

Jordi Cruijff was zondagmiddag aanwezig bij het duel tussen FC Barcelona Atlètic en CE Atlètic Lleida. Dat blijkt uit beelden die het Catalaanse medium Sport heeft gedeeld.

Sport meldde afgelopen vrijdag al dat Ajax mogelijk interesse heeft in meerdere spelers van FC Barcelona. Daarbij werden de namen genoemd van doelman Iñaki Peña, controlerende middenvelder Marc Casadó en vleugelaanvaller Shane Kluivert, de zoon van Patrick Kluivert. Ook Jofre Torrents, Guille Fernández en Roony Bardghji kwamen in dat bericht voorbij.

Cruijff was zondagmiddag dus aandachtig toeschouwer bij de wedstrijd van Barça B. Sergi Capdevila schrijft dat hij onder meer op de tribune zat voor Kluivert. "Er wordt gemeld dat Ajax geïnteresseerd is in Shane Kluivert voor het komende seizoen. De jeugdspeler heeft net zijn contract verlengd bij FC Barcelona", aldus de journalist van Sport.