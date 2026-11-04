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'Cruijff wil transfermarkt weer op': "Dat maakt het makkelijker"

Niek
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Ajax won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-0 van AZ, maar Jordi Cruijff ziet dat de club uit Amsterdam nog wel een probleem heeft. De technisch directeur mist snelheid en diepgang in de ploeg van trainer Michel Sanchez. 

"We hadden moeite om echt op de helft van de tegenstander te spelen. Dit komt ook omdat we veel spelers missen aan de zijkant momenteel", liet hij maandagavond weten bij 'Rondo' op Ziggo Sport. "Dan moet je andere opties of manieren proberen te vinden om toch tot aanvallen te komen", aldus Cruijff, die in januari waarschijnlijk de transfermarkt zal gaan verkennen om een nieuwe linksbuiten naar Ajax te halen. 

"Je hebt momenteel heel veel spelers die we missen voorin en aan de zijkanten. In Nederland is er heel veel ruimte achter de verdediging. Dan heb je diepgaande spelers nodig, dat maakt het wat makkelijker om uit je middenveld te komen", legt hij uit. "Ik denk dat we aardig wat blessures hebben aan de zijkant. Soms is het gewoon de juiste mix: een speler die in de bal komt en eentje die diepgang heeft. En heb je dat niet, dan moet je alles combinerend doen. Maakt het moeilijker", besluit Cruijff realistisch. 

Ajax-watcher Mike Verweij liet eerder deze week al doorschemeren dat er in januari waarschijnlijk een nieuwe buitenspeler komt. Trainer Michel Sanchez heeft op dit moment alleen spelers als Oscar Gloukh en Abdellah Ouazane tot zijn beschikking, maar zij komen beter tot hun recht als aanvallende middenvelder. Na het vertrek van Mika Godts - die een droomtransfer naar 'PSG' wist af te dwingen - werd er ook geen directe vervanger gehaald door de club uit Amsterdam. 

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