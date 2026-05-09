'Cruijff wil vijftien tot zeventien spelers de deur wijzen bij Ajax'
Jordi Cruijff staat voor een drukke transferzomer bij Ajax. Volgens het AD wil de technisch directeur fors ingrijpen in de selectie van de Amsterdammers, waarbij liefst vijftien tot zeventien spelers mogen vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA.
'Cruijff wil met de bezem door de selectie van Ajax', schrijft het Algemeen Dagblad. Volgens de krant vindt de technisch directeur dat de selectie kwalitatief tekortschiet en moet er ruimte ontstaan voor versterkingen. 'Minimaal vijftien spelers? Zeker. Cruijff vindt dat de selectie van Ajax over de breedte behoorlijk tekortschiet. Met een grote schoonmaak wil hij ruimte en budget vrijmaken om de groep van een kwaliteitsimpuls te voorzien.'
Daarbij houdt Ajax rekening met mogelijke toptransfers van Mika Godts en Youri Baas. De twee talenten gelden als de absolute paradepaardjes van de selectie, maar alleen bij enorme biedingen wil de club meewerken. 'Het liefst houdt hij kwaliteitsspelers als Godts en Baas daarvoor aan boord. Cruijff weet tegelijk ook dat dat lastig wordt als mooie clubs uit topcompetities serieuze biedingen gaan doen', aldus het AD. Binnen Ajax klinkt volgens de krant zelfs de slogan: 'Iedereen is te koop bij Ajax'.
Daarnaast zouden spelers als Kasper Dolberg, Oscar Gloukh, Josip Sutalo, Anton Gaaei en Ahmetcan Kaplan verkocht mogen worden bij passende biedingen. Vooral een vertrek van Sutalo lijkt realistisch. 'Een verkoop van Sutalo is aannemelijk omdat hij, nu zijn laatste twee contractjaren naderen, alleen maar minder waard wordt.' Ook voor Owen Wijndal, Kian Fitz-Jim, Oliver Edvardsen, Sivert Mannsverk en Branco van den Boomen lijkt weinig toekomst meer bij de club.
Toch ligt nog niet alles vast. Cruijff wil de selectieplannen namelijk eerst bespreken met de trainer die volgend seizoen voor de groep staat. 'Maar dat Cruijff inzet op een hele grote spelerscarrousel, staat vast', besluit de krant.
