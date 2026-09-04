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Cruijff wordt emotioneel: "Ik moet naar huis om bij haar te zijn"

Amber
bron: Ajax TV
Jordi Cruijff
Jordi Cruijff Foto: © Pro Shots

Jordi Cruijff kijkt tevreden terug op zijn eerste volledige transferperiode als technisch directeur van Ajax. De afgelopen maanden stonden volledig in het teken van het versterken van de selectie, maar aan het einde van een interview met Ajax TV wordt het plots persoonlijk.

"Ik ben wel heel blij", zegt Cruijff over het sluiten van de transfermarkt. "Met name mijn familie en vrienden zullen hier het blijst mee zijn."

Ajax zocht deze zomer nadrukkelijk naar meer ervaring en leiderschap. Volgens Cruijff was dat nodig na enkele teleurstellende seizoenen. "We hebben vier jaar geen titels gewonnen en zijn volgens mij 28 punten achter PSV geëindigd. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet voor Ajax."

De technisch directeur merkte tijdens zijn gesprekken met potentiële versterkingen dat Ajax internationaal nog altijd veel aanzien heeft. "Ajax heeft nog steeds een ongelofelijke aantrekkingskracht, met name buiten Nederland. Als ze in andere landen het woord Ajax horen, vinden ze dat superspeciaal."

Tegelijkertijd vindt Cruijff dat een club als Ajax niet jarenlang om geduld kan vragen. "Je kunt tegen Ajax-fans niet zeggen: over drie jaar hebben we een plan, of over vier jaar. Dat gaat niet. Clubs die zo groot zijn in hun land moeten ieder jaar strijden."

Aan het einde van het gesprek krijgt het interview een emotionele wending. Wanneer Cruijff wordt gevraagd of hij nu eindelijk wat rust kan pakken, vertelt hij dat hij vooral naar zijn familie wil.

"Ik heb vier kinderen en mijn moeder heb ik misschien drie, vier dagen gezien in zes maanden", zegt Cruijff met een snik in zijn stem. "Dus ik vind wel dat ik naar huis moet om een beetje bij haar te zijn."

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