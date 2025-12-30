Cruijff wordt meteen afgewezen: "Daarover bellen heeft geen zin"

Peter Bosz heeft geen zin in een belletje van Jordi Cruijff over een eventuele terugkeer naar Ajax. De trainer van PSV laat in gesprek met De Telegraaf weten dat een hereniging als trainer geen onderwerp van gesprek is. Wel kijkt Bosz met grote interesse naar de aanstaande rol van Cruijff als technisch directeur in Amsterdam.

Bosz was al op de hoogte van de interesse van Ajax. "Hij heeft me hier een tijdje geleden over gebeld. Dus ik wist al even dat het speelde", vertelt hij. Toch was hij verrast dat Cruijff ervoor openstond. "Maar ik was wel verbaasd dat hij ervoor open stond, want in Tel Aviv vertelde hij me zichzelf niet als Nederlander maar als Spanjaard te zien. Hij zag zichzelf die stap toen niet zo snel zetten. Ik weet het niet zeker, maar het zou ermee te maken kunnen hebben dat hij het een romantische gedachte vindt aan de slag te zijn bij de club van zijn vader: Ajax."

Dat Cruijff alleen vanwege zijn achternaam zou zijn aangesteld, noemt Bosz een misverstand. "Jordi gaat het absoluut op zijn eigen manier doen. Hij heeft heel veel respect en liefde voor zijn vader. Dat heb ik in Israël ook gezien. Maar hij is wel Jordi en heeft een heel eigen idee over voetbal. Wel is hij net zo eigenwijs als zijn vader, maar ook op een goede manier. Op bepaalde vlakken komt zijn visie niet overeen met die van zijn vader."

Volgens Bosz wordt Cruijff onderschat. "Hij is juist heel zakelijk en direct, terwijl hij toch heel vriendelijk is. Dat maakte het heel fijn om met hem samen te werken. Het gaat om presteren en je moet winnen. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe hij dat er bij Ajax doorheen krijgt." De twee werkten eerder samen bij Maccabi Tel Aviv. "Hij was de hele dag door aan het bellen en had constant een telefoon aan zijn oor. Dat was zijn baan, maar er zijn zó veel mensen die hem kennen. De hele wereld wist hem te vinden en hij kent iedereen."

Een terugkeer van Bosz naar Ajax is echter uitgesloten. "Daarover bellen heeft geen zin. Maar we zullen zeker bellen en elkaar hopelijk weer veel vaker zien", aldus Bosz. "Het is hartstikke leuk om hem van dichterbij te kunnen volgen. Voor PSV is het misschien even minder dat er in Amsterdam nu iemand met zijn visie gaat komen. Maar ik gun Jordi het allerbeste. Ik vind het leuk en spannend en ben benieuwd hoe hij het gaat doen. Ik ga het zeker volgen. Laten we eerlijk zijn: de naam Cruijff en Ajax horen bij elkaar. En hoe dichterbij kun je het krijgen?"